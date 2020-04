Experiente practice de invatare si dezvoltare pentru studenti in mediul de business

In perioada 4 - 15 mai, ASER iti pregateste experiente practice de invatare si dezvoltare, gata sa iti faca studentia mai autentica.Fiecare etapa contureaza experienta AkademicsEtapa I: Interactioneaza in cadrul workshop-ului de autocunoastere! Sub indrumarea unui trainer specializat, iti vei identifica punctele tari si slabe, vei continua sa te dezvolti si vei fi orientat spre oportunitati de crestere personala si profesionala.Etapa a II- a: Seteaza-ti obiective SMART alaturi de un trainer specializat! Vei invata cum se definesc, cum se formuleaza si cum se ating acestea. Ele te vor ajuta sa te dezvolti atat pe parcursul proiectului, cat si in viata de zi cu zi.Etapa a III- a: Focuseaza-te pe dezvoltarea abilitatilor de lucru in echipa! Ai sansa sa iti antrenezi abilitatile de negociere, gandire strategica, problem-solving si creativitate. Liviu Cadariu, Radu Glont, Petru Caibulea vor fi cei care te vor ghida spre atingerea obiectivelor setate in etapa anterioara.Etapa a IV- a: Company Talk! Te-ai intrebat vreodata cum functioneaza o companie sau cum sunt impartite sarcinile? Ai sansa sa afli toate aceste informatii in cadrul Open Days, alaturi de partenerii ASER: Coca-Cola HBC si British American Tobacco Ultima etapa: Participa la sesiuni de networking pe diferite tematici, cum ar fi leadership, management, vanzari si antreprenoriat! Roxana Szekely, Viorel Asaftei, Catalin Stancu si Monica Cadogan sunt speakerii de la care vei afla secretele acestor domenii.Ce mai astepti? ASER iti ofera o perspectiva mai clara ca niciodata asupra mediului de business! Inscrie-te pana pe 28 aprilie AICI pentru a avea parte de contexte unice de invatare si dezvoltare profesionala, acumuland abilitatile de care ai nevoie.Daca esti gata de o noua provocare, urmareste paginile de Facebook si Instagram ASER.Asociatia Studentilor Economisti din Romania este un ONG care dezvolta personal si profesional studenti din SNSPA, ASE si UB. Sunt cunoscuti drept tinerii care au adus si aduc, in continuare, impact in mediul economic romanesc. ...citeste mai departe despre " Experiente practice de invatare si dezvoltare pentru studenti in mediul de business " pe Ziare.com