evoMAG aniverseaza 15 ani si creste cu 40% capacitatea depozitului

"Situatia actuala ne reconfirma ca suntem in industria care trebuie si ca astazi, mai mult ca oricand, trebuie sa luam decizii mai rapid, sa analizam mai bine datele, sa intelegem mai bine comportamentul si nevoile clientilor.Suntem in acelasi domeniu de 15 ani. In tot acest timp, singurul lucru care a ramas la fel este ca, online, clientii pot adauga produse in cos.In rest, totul s-a schimbat: tehnologiile folosite, partea operationala, intelegerea clientului, nevoile acestora, modalitatile de plata, serviciile oferite etc. Acum 15 ani era tabu sa cumperi online - acum e o normalitate.Mai ales in conditiile actuale, cand, de la inceputul anului, industria de eCommerce a crescut cu 25%", spune Mihai Patrascu, CEO evoMAG.Numarul comenzilor evoMAG a crescut, in ultimele 2 luni, cu peste 35%, pe fondul cererii mai mari si a schimbarii comportamentului de consum al clientilor."Luna trecuta, din totalul comenzilor, 40% au apartinut clientilor noi, aflati astfel la prima comanda pe evoMAG.ro.A crescut mult numarul clientilor persoane fizice, iar decizia de cumparare a fost luata mult mai rapid.A crescut conversia cu 30 - 40%, ajungand la 1,5%. Clientii au facut mai multe plati online, cu cardul, 60% dintre comenzi fiind platite in acest fel", mai spune Mihai Patrascu, mentionand ca, in general, oamenii cu cautat furnizori cu experienta, cu branduri puternice in piata si au ales jucatorii mai cunoscuti.Pe langa cererea in crestere din ultimele doua luni, viteza de implementare a deciziilor a contribuit la majorarea vanzarilor evoMAG, angajatii companiei reusind ca, intr-o singura zi, sa faca tranzitia de la desfasurarea activitatii la birou, la cea in regim home office, iar evoMAG sa fie in tot acest timp 100% operational."Ne-a fost usor sa ne adaptam, pentru ca aveam deja implementate astfel de proceduri, de lucru de acasa. Diferenta a facut-o faptul ca avem un centru de date si ca am putut analiza datele saptamanal, ca sa ne putem da seama care este urmatorul trend si sa ajustam ofertele si produsele in consecinta.Spre exemplu, in prima saptamana de la instaurarea starii de urgenta, a existat nevoia