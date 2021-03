Etilotestul - necesar nu doar politistilor

Alcoolul reduce coordonarea, slabeste simturile precum vederea, auzul, altereaza nivelul de concentratie, gandire si discernamant si implicit afecteaza viteza de reactie. Consumul de alcool la locul de munca scade productivitatea si afecteaza relatiile interpersonale dintre angajati, precum si moralul.Multe persoane care au consumat alcool la locul de munca au fost responsabile pentru accidentari grave. Desi fiecare firma are un cod disciplinar, cand exista abateri de la regulament, iar angajatorul observa un comportament neadecvat al unui angajat, acesta il poate supune unui test cu un etilotest . Un angajator nu isi permite sa plateasca consecintele pentru ilegalitatile unei persoane, de aceea trebuie sa fie mereu vigilent si sa opreasca o astfel de situatie la timp.Etilotestul ajuta la stabilirea si determinarea nivelului de constiinta a unei persoane. Pe www.comenzi.ro veti regasi o gama variata de etiloteste profesionale dintre care puteti sa alegeti. Daca regulamentul de ordine interioara este oricand incalcat de catre o persoana, angajatorul ii poate cere sa se supuna unui astfel de test, iar daca refuza, il poate trimite acasa, cu consecintele si masurile de rigoare luate.In functie de gravitatea faptelor lui, angajatorul poate dispune din start incheierea contractului cu acesta, in special daca nu este la prima abatere in acest sens. Fiecare firma functioneaza diferit, de aceea, doar angajatorul stie cum va proceda in astfel de situatii. In orice caz, este necesar un echilibru la locul de munca pentru a nu periclita viata nimanui, iar angajatorul are tot dreptul sa aduca anumite sanctiuni disciplinare.In cazul testarii unei persoane aceasta trebuie sa inspire si sa sufle in mustiucul de plastic timp de cateva secunde, in functie de aparatul ales. Un etilotest profesional cu tehnologie Fuel Cell de la comenzi.ro, este de o performanta si un standard calitativ ridicate. Este extrem de precis si polular in randul numeroaselor companii, datorita faptului ca este fiabil si rezistent.Design-ul acestuia este unul robust, placut si este usor de tinut in mana. Este de o tehnologie inalta din punct de vedere a preciziei rezultatelor, fiind diferit de etilotestele pe baza de semiconductori mai vechi.Acest etilotest vine calibrat, gata de folosit. Subiectul supus testului trebuie sa respire adanc si sa sufle puternic timp de aproximativ 5 secunde. Semnalele sonore si vizuale vor indica finalul testului. Tehnologia Fuel Cells, cu celule de combustibil sau senzori electrochimici, ofera rezultate exacte, reactionand doar la gaze de tip alcool, iar astfel nu veti primi niciodata erori sau rezultate false. Este un aparat folosit chiar si de forte militare de politie din intreaga lume sau chiar piloti ai aeronavelor.In cadrul site-ului www.comenzi.ro veti regasi etiloteste care sa se plieze pe preferintele oricarei persoane.