ELCEN vrea sa ceara insolventa Termoenergetica dupa ce Primaria Bucuresti nu a virat subventia de peste 650 de milioane lei

Intentia ELCEN vine ca urmare a faptului ca Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) nu a virat catre Termoenergetica subventia aferenta perioadei decembrie 2019 - mai 2020, in valoare de 652,22 milioane de lei.Neplata subventiei a creat mari probleme financiare ELCEN-ului.Datoriile acumulate de Termoenergetica fata de ELCEN au ajuns, la data de 12.07.2020, la 422,1 milioane lei. Suma reprezinta contravaloarea facturilor neachitate de compania municipala, catre ELCEN, in perioada februarie-mai 2020.Urmare a acestei situatii, ELCEN a ajuns sa acumuleze, la randul sau, o datorie de 200 milioane de lei catre furnizorul de gaze naturale si catre prestatorii de servicii auxiliare.In prezent, ELCEN se afla in situatia iminenta de a inregistra un cash-flow negativ, fapt care va conduce la imposibilitatea achitarii facturilor emise de furnizorul de gaze naturale.In acest context, ELCEN a primit deja o notificare privind posibila sistare a livrarii gazelor naturale, in cazul neachitarii obligatiilor financiare.Daca se va ajunge in aceasta situatie, ELCEN nu va mai putea produce energia termica necesara pentru asigurarea, de catre Termoenergetica, a apei calde si a caldurii in Bucuresti."Situatia actuala arata ca Termoenergetica a luat de la RADET nu doar aceeasi echipa de conducere care a bagat RADET in faliment, dar si modelul de management, pe care vedem ca il implementeaza in acelasi mod dezastruos la noua companie", a declarat Ovidiu Neacsu, partener fondator Sierra Quadrant, administratorul judiciar al ELCEN.Potrivit lui, sa cumperi marfa fara sa o platesti, stiind ca nu ti se intampla nimic, reprezinta o strategie care, din pacate, va accentua si mai mult criza in care se afla sistemul de termoficare din Bucuresti."De suferit, din pacate, vor avea bucurestenii si celelalte institutii racordate la retea care, desi isi platesc la timp facturile, s-ar putea sa nu mai primeasca apa calda si caldura. Facem un apel la responsabilitate, la identificarea unor solutii care sa deblocheze aceasta situatie financiara grava si care sa asigure premizele pentru pregatirea sezonului de iarna, mai ales ca situatia infrastructurii de furnizare a agentului termic este critica", a mai declarat Ovidiu Neacsu.