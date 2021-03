O cunoscuta fabrica din Timisoara vinde cu peste 12 milioane de euro un teren de 5,6 hactare. Cumparator, un misterios dezvoltator imobiliar

"Consiliul de Administratie al societatii a facut demersuri pentru vanzarea terenului din Strada Garii si am primit o oferta pe care o consideram acceptabila si pe care o supunem aprobarii actionarilor. Suprafata terenului este de aproximativ 56.000 mp, (...) si cuprinde inclusiv drumul de acces.Pretul este de 12,5 milioane de euro si se va plati dupa obtinerea aprobarii PUZ-ului si a autorizatiei de construire pentru prima parte a constructiei. Ca timp, se estimeaza un interval de maximum un an si jumatate. Cumparatorul este un investitor imobiliar si doreste sa se mentina confidentialitatea privind denumirea sa pana la momentul intocmirii documentelor publice aferente procedurilor administrative", se arata intr-un document al Consiliului de Administratie al societatii Elba,citat de Ziarul Financiar.Istoria Elba incepe in 1921, cand a fost infiintata firma Dura, care avea ca si obiect principal de activitate fabricarea reperelor destinate copurilor de iluminat. Aceasta firma a constituit punctul de plecare al existentei firmei ELBA de astazi.In 1923, ia nastere o alta firma, al carei viitor o va apropia de ELBA. Este vorba de firma "Rudolf Kissling si Fiul"care in 1925 va lua numele de LUMINA − Fabrica Romana de Candelabre si Marfuri Metalice S.A.La scurt timp dupa incheierea regimului comunist, in 1990, firma isi schimba titulatura in S.C. ELBA S.A., iar cinci ani mai tarziu reuseste sa se privatizeze integral.Mai puteti citi:UPDATE Elena Udrea , condamnata la 8 ani cu executare pentru luare de mita si spalare de bani. Ioana Basescu a primit 5 ani de inchisoare, iar Dan Andronic a fost achitatVIDEO Furt ca-n codru in Parlament. Mai multi alesi PSD si AUR, surprinsi in timp ce fraudau voturile. "Este al noualea vot pe care il dati la doua cartele"VIDEO Cine este criminalul de la Onesti. Cum a luat doi ostatici si i-a omorat cu cutitul pentru ca a pierdut apartamentul in instantaEmotionant. Walter Zenga si-a imbratisat copiii dupa 14 ani: "Nu i-am abandonat". Cum i-au raspuns tineriiAronia, fructul cosmonautilor, contine una dintre cele mai rare vitamine ...citeste mai departe despre " O cunoscuta fabrica din Timisoara vinde cu peste 12 milioane de euro un teren de 5,6 hactare. Cumparator, un misterios dezvoltator imobiliar " pe Ziare.com