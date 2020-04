eEDPR va contribui cu 750.000 de euro la lupta impotriva COVID-19

Acest ajutor va fi distribuit in zece tari (Romania, Brazilia, Columbia, Spania, SUA, Franta, Grecia, Italia, Polonia si Belgia) prin intermediul mai multor initiative cuprinse intre donatii de la banca de alimente, achizitionarea de echipamente medicale, dispozitive medicale si truse de testare rapida, la material educativ digital pentru a facilita invatarea online. Fiecare piata a efectuat un studiu al nevoilor sale pentru a asigura utilizarea cea mai eficienta a acestui ajutor., a declarat: ""., a adaugat "".Contributia de 750.000 de euro a EDP Renovaveis la combaterea Covid-19 face parte dintr-o suma de peste 5 milioane de euro distribuita in intreaga lume de catre grupul EDP, pe piete precum Portugalia si Brazilia.EDP Renewables (Euronext: EDPR) este lider la nivel mondial in domeniul energiei regenerabile, ocupand locul patru in topul celor mai mari producatori de energie eoliana din lume.Datorita sistemului de dezvoltare durabil, activelor de prima clasa si nivelului de productivitate care a propulsat-o in pozitia de lider de piata, EDPR a trecut in ultimii ani printr-un proces de dezvoltare exceptional si este prezenta in acest moment pe 14 piete internationale (Belgia, Brazilia, Canada, Columbia, Franta, Grecia, Italia, Mexic, Polonia, Portugalia, Romania, Spania, Regatul Unit si SUA).EDPR a semnat un memorandum de intelegere cu Engie pentru crearea unei societati pe actiuni (50/50) pe segmentul energiei eoliene pe platforme maritime. Noua companie se va clasa in topul celor cinci mari operatori din domeniul energiei eoliene pe platforme maritime si isi va incepe activitatea pana la sfarsitul anului 2019.Energias de Portugal, S.A. ("EDP"), actionarul principal al EDPR, este o companie producatoare de energie la nivel mondial si un lider in ceea ce priveste crearea de valoare, inovatii si durabilitate. EDP a fost inclusa in indicele Dow Jones Sustainability Index timp de 12 ani consecutivi.Pentru informatii suplimentare, accesati www.edpr.com