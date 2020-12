Echipamente profesionale de la SafetyOne, potrivite pentru sezonul rece si necesare pentru protectia sporita a utilizatorilor

Orice sector de afaceri trebuie sa isi desfasoare activitatea in concordanta cu masurile de siguranta si protectie impuse. Atat din necesitate, cat si din respect pentru muncitori, angajatorii au in vedere cele necesare - de preferat fara a face niciun rabat de la calitate. Fiecare sezon vine desigur cu cerintele sale speciale. Asta inseamna ca articolele folosite in scop de protectie trebuie sa corespunda anumitor nevoi, sa se ridice la inaltimea asteptarilor.Un echipament complet consta atat in imbracaminte si incaltaminte, cat si in diverse accesorii speciale, toate deservind aceluiasi scop: protectia! Toate acestea sunt usor de comandat prin safetyone.ro.Sezonul rece este cel in care se impune reactualizarea echipamentelor, cele de vara fiind inlocuite cu echipamente de protectie mai groase. Cu un portofoliu vast si optiuni ce difera atat prin preturi, cat si prin nivelul de protectie oferit - in functie de destinatia utilizarii - SafetyOne este reperul celor care sunt interesati de articole de imbracaminte si incaltaminte de protectie. Produsele regasite in catalogul sau au un echilibru rentabil intre calitate si rezistenta.Conditiile dificile de iarna, vanturile puternice, dar si alte astfel de manifestari ale naturii, fac indispensabila utilizarea echipamentelor de protectie specifice. SafetyOne vine cu solutii, fiind furnizor ce pune la dispozitie gama vasta de astfel de produse, cu disponibilitate a marimilor si al stocului.Pentru protectie maxima, spre exemplu, in conditii extreme, recomandarea specialistilor vizeaza cagule din materiale moi, gulere cu cordon si strat antiscamosare, combinezoane din tesaturi rezistente, pantaloni ajustabili etc. Acestea se disting prin caracteristici diverse, cu rol important: cu capacitate de protectie a capului, rezistenta la pete, extra protectie in depozitele frigorifice etc. Vizibilitatea este deosebit de importanta, astfel ca nu lipsesc accesoriile reflectorizante ale articolelor.Lista optiunilor pentru iarna de care dispune publicul interesat este completata si de solutii cu strat termic de baza (tricouri termale, colanti termici sau antibacterieni), fesuri si caciuli, manusi, pulovere si softshell, jachete si geci, pantaloni cu pieptar, bluzoane si hanorace. Prioritara, indiferent de tipul de produs, ramane calitatea sporita a produselor, rezistenta acestora si proprietatea de interes major, de a asigura si confortul termic necesar.Prin stratul calduros pe care il formeaza in partea inferioara a corpului, cu ajutorul diverselor tesaturi pe care le au la baza, aceste produse reusesc cu succes sa mentina temperaturile optime pentru corp. Adaptarea perfecta pe fiecare silueta este asigurata prin diversele mansete si curele elastice cu care vin in dotare. Detalii si alte caracteristici ale echipamentelor de protectie regasesc cei interesati pe pagina safetyone.ro.Toate aceste articole pot fi alese din gama pusa la dispozitie de acest furnizor, produse de marci diverse ale brandurilor internationale recunoscute pe aceasta nisa. Trebuie spus insa ca SafetyOne dispune si de linie proprie de imbracaminte de protectie si de asemenea poate personaliza prin tehnici diverse orice articol vestimentar. In completare, tot aici pot fi regasite si diverse tipuri de incaltaminte de protectie sau alte accesorii.0800 800 047 - linie telefonica gratuitaShowroom in ConstantaStrada Oituz 34Asales@safetyone.ro