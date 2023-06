Dotează igienic și eficient toaletele afacerii tale!

Toaletele tale sunt unele dintre cele mai dificile zone de lucru ale afacerii tale, iar oamenii care le folosesc isi pot forma opinii in functie de starea in care se afla acesta. De fapt, intrucat toaletele sunt o componenta atat de esentiala a vietii de zi cu zi, aceasta este o zona a afacerii tale pe care chiar nu-ti poti permite sa o ignori. In continuare vei afla de ce este important sa te gandesti la importanta toaletelor si dotarea acestora intr-un mod igienic si eficient.

Acorda atentie detaliilor si arata ca iti pasa

Multi proprietari de afaceri aleg sa nu investeasca in dispensere si alte sisteme performante si inovative pentru toalete, pentru ca ei considera ca in acest fel vor putea economisi bani. Dar lucrurile nu stau deloc asa, pentru ca o toaleta curata, ordonata, bine organizata si care miroase placut poate spune exact contrariul. Si anume, faptul ca iti pasa de bunastarea celor cu care lucrezi si pentru care lucrezi!

Gandeste-te la asta din punctul de vedere al clientului: atentia la detalii este cruciala! Daca toaleta ta este un indiciu al modului in care abordezi, sa zicem, serviciul pentru clienti (si intr-adevar, toaleta influenteaza serviciul pentru clienti) sau calitatea produsului, nu doresti ca toti cei cu care colaborezi sa intre intr-o toaleta urat mirositoare sau murdara, in care dozatoarele de sapun nu functioneaza. Acest lucru ar putea avea un impact negativ asupra modului in care acestia percep intreaga afacere, produsele si serviciile tale. Pe de alta parte: un client s-ar putea sa nu acorde o atentie deosebita despre cat de curata si functionala este toaleta ta, dar va observa si va simti cu siguranta acele odorizante camera care ofera spatiului un miros proaspat si placut. Clientii si colaboratorii vor ajunge la concluzia ca este o companie careia ii pasa profund de detalii - si vei face o impresie foarte buna!

Esti responsabil sau nu in business-ul tau

Amintiti-va ca igiena si curatenia toaletei nu inseamna doar a fi "placuta". Este, de asemenea, despre a fi eficienta, igienizata si responsabila fata de mediu. O toaleta murdara, sau una in care dozatoarele sunt sparte sau goale este o toaleta insalubra care poate duce la raspandirea a tot felul de germeni care pot imbolnavi oamenii, ceea ce poate afecta intreaga comunitate si mediul. Pe de alta parte, daca in toalete spatiului tau vei mentine dozatoarele de sapun lichid in functiune si prosoapele de hartie reciclate pline, oamenii se pot spala pe maini si pot preveni raspandirea germenilor, mentinandu-i pe toti cei care au contact cu afacerea ta mai sanatosi, avand un impact pozitiv asupra intregii tale comunitati!

Iti pasa de curatenie sau dai dovada de relaxare?

Curatenia conteaza pentru toata lumea. Nivelul de curatenie personala si profesionala poate afecta literalmente sanatatea si siguranta. Daca esti la conducerea unei afaceri care are contact cu oamenii, atunci curatenia este de o importanta capitala! O toaleta curata sau investitia intr-un capac wc automat cu senzor le poate spune oamenilor ca te concentrezi pe mentinerea unui mediu de lucru si de afaceri sigur si igienic!

Curatenia toaletei poate spune multe despre serviciul clienti al unei companii si despre nivelul de calitate al produselor. Serviciu incantator pentru clienti, calitate excelenta a produsului si o toaleta curata, proaspata si stralucitoare ii pot face pe clienti sa-si doreasca sa revina curand si sa le spuna si prietenilor despre tine!

