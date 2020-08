Directorul General Vascar, Vlad Ciuburciu, despre investitiile de 1 milion de euro in compania pe care o conduce

Capacitatea de productie a fabricii din Vaslui urmeaza sa fie extinsa, dupa finalizarea unui proiect in valoare de 1 milion de euro.", a declarat Vlad Ciuburciu Ciuburciu (Vascar) a vorbit si despre extinderea retelei proprii de magazine, care in prezent numara 21 de unitati in judetele din Moldova. Conform planului, pana la finalul lui 2020, Vascar va mai deschide inca cinci magazine, iar fiecare dintre acestea ar putea reprezenta o investitie de pana la 100.000 de euro.", a mai declarat Ciuburciu.In cadrul aceluiasi interviu, Directorul General Vlad Ciuburciu a vorbit si despre principalele canale de vanzare pentru producatorul de conserve si preparate din carne vasluian.", a declarat Vlad Ciuburciu.Compania Vascar a luat nastere in anul 1984, sub numele de Industria Carnii Vaslui, iar in 1991 a capatat numele actual. Primele magazine au fost deschise in anul 1994, iar dupa inca sase ani au avut loc privatizarea si primele investitii importante.In 2013, s-a lansat cel de-al doilea brand al companiei, Moldova in Bucate, iar peste doi ani a fost lansata gama completa premium cu acelasi nume. In 2018, sub conducerea lui Vlad Ciuburciu in calitate de Director General, Vascar a lansat gama Alege natural, fara E-uri, din ingrediente 100% naturale, ce cuprinde o varietate mare de produse.