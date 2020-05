Din 53.000 de cereri din aplicatia IMM Invest, peste 20.000 au fost transmise la banci

Astfel, 20.139 de solicitari au fost transmise catre cele 22 de banci partenere, pentru a fi analizate in vederea obtinerii acordului de finantare. Potrivit sursei citate, in mini-vacanta de 1 Mai, echipa FNGCIMM a procesat toate cererile inscrise in programul IMM Invest pana la data de 3 mai 2020."In urma unei mobilizari fara precedent", in care au fost implicati toti angajatii FNGCIMM, au fost analizate 47.896 cereri formulate de 37.089 IMM-uri inregistrate in aplicatia www.imminvest.ro, iar 20.139 de solicitari au fost transmise catre cele 22 de banci partenere, pentru a fi analizate in vederea obtinerii acordului de finantare."Au fost primite mii de mesaje de la IMM-uri care au solicitat suportul echipei de consiliere pentru a afla modalitatea de accesare a programului si s-au cerut clarificari sau sprijin in depasirea unor dificultati aparute in procesul de inscriere.Ne-am straduit sa raspundem in timpul cel mai scurt si sa oferim servicii de consiliere si asistenta permanenta", se precizeaza in comunicat.Reprezentantii FNGCIMM sustin ca "activitatea extrem de intensa si sustinuta" din ultimele sase zile a permis sa fie respectata promisiunea facuta fiecarui IMM, ca in termen de maxim 72 de ore, sa fie realizata analiza de eligibilitate a oricarei solicitari."Proiectele finantate prin cea mai ampla si complexa schema de creditare, garantare si ajutor de stat destinata IMM-urilor implementata vreodata in Romania, fie din fonduri guvernamentale sau europene, va genera un efect semnificativ in economie prin infuzia imediata de lichiditate in ecosistemul de afaceri si, foarte important, va consolida relatia de parteneriat intre antreprenori - FNGCIMM si finantatori, iar creditarea garantata va deveni, speram, o modalitate fireasca de dezvoltare a companiilor in mediul de afaceri romanesc", a declarat Dumitru Nancu, directorul general FNGCIMM.Din cele 53.190 de cereri introduse in aplicatie de la demararea programului IMM Invest Romania, au fost analizate 47.896 cereri (reprezentand 90% din total cereri), formulate de 37.089 IMM-uri inregistrate in aplicatie, un numar de 20.139 de solicitari au fost transmise la banca (43,56%), pentru un numar de aproximativ 26.000 de cereri au fost necesare clarificari, iar 49 de solicitari au ...citeste mai departe despre " Din 53.000 de cereri din aplicatia IMM Invest, peste 20.000 au fost transmise la banci " pe Ziare.com