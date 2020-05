Digi a invins definitiv in instanta ANPC si ramane cu tarifele majorate

Ordinul ANPC a fost emis in iunie 2019, decizia companiei de majorare a tarifelor intrand in vigoare in martie 2019.Conform profit.ro, inainte de ordinul ANPC, compania a primit o amenda de 70.000 de lei, insa sanctiunea a fost contestata intr-un litigiu pe care operatorul telecom l-a castigat in prima instanta.Operatorul de telecomunicatii a obtinut suspendarea acestui ordin in august 2019, decizia Curtii de Apel Bucuresti (CAB) fiind atacata cu recurs la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) de catre ANPC.RCS&RDS sustinea ca daca revine la preturile dinaintea majorarii din martie va avea o pierdere de 70,3 milioane de lei in acest an, adica 5,85 milioane de lei lunar."Or, majorarea tarifelor a fost impusa de motive economice importante si este necesara pentru a se mai echilibra veniturile subscrisei cu cheltuielile semnificative angajate in ultimii ani", se arata intr-un document citat de profit.ro.De asemenea, operatorul a mai aratat ca, pana sa obtina anularea ordinului ANPC, ar fi lipsit "in mod injust" de 140,4 - 210,9 milioane de lei. Aceasta suma nu ar fi putut-o recupera de la consumatori.Totodata, RCS&RDS a mai sustinut ca lipsa resurselor financiare generata de revenirea la tarifele anterioare determina dificultati majore de obtinere a finantarii de catre companie, afectand bonitatea si credibilitatea in fata institutiilor financiar-bancare.In fine, operatorul de telecomunicatii a mai argumentat ca Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor nu are competenta legala de a obliga operatorii telecom sa micsoreze preturile practicate."ANCOM este autoritatea de reglementare cu atributii in monitorizarea preturilor, iar nu ANPC. In conformitate cu dispozitiile articolului 83 din OUG nr. 111/2011 privind comunicatiile electronice, aplicabile in cazul serviciului universal, ANCOM monitorizeaza evolutia si nivelul tarifelor serviciilor oferite potrivit articolelor 79 - 82, prestate de furnizorii de serviciu universal sau disponibile pe piata, daca pentru respectivele servicii nu a fost desemnat niciun furnizor de serviciu universal, in special in legatura cu nivelul general al preturilor si al veniturilor consumatorilor", se mai arata in document. ...citeste mai departe despre " Digi a invins definitiv in instanta ANPC si ramane cu tarifele majorate " pe Ziare.com