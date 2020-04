Dezinfectant de maini produs la Sibiu, dupa reteta OMS

Potrivit unui comunicat de presa transmis, joi, de catre Consiliul Judetean (CJ) Sibiu, primii 500 de litri de dezinfectant BIOCID au fost produsi in ultimele saptamani, prin efortul comun al cinci institutii publice si private: Consiliul Judetean Sibiu, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Sibiu (CCIA), Universitatea Lucian Blaga din Sibiu (ULBS), Fundatia Comunitara Sibiu si Societatea Nationala de Cruce Rosie - Filiala Sibiu."Initiativa productiei de dezinfectant la Sibiu pe baza retetei de biocid publicate de Organizatia Mondiala a Sanatatii a apartinut CCIA Sibiu, institutie care a si achizitionat materialele si materia prima necesara pentru primele sarje.Productia este destinata centrelor din domeniul asistentei sociale, caminelor pentru persoane varstnice si autoritatilor publice locale, Consiliul Judetean Sibiu fiind institutia care a adus la aceeasi masa partenerii locali pentru stabilirea modului in care se va desfasura colaborarea, ca parte a initiativei 'Solidari pentru Sibiu'", a transmis CJ Sibiu.Sursa citata a explicat ca prepararea efectiva a produsului este realizata la Facultatea de Medicina din cadrul Universitatii Lucian Blaga din Sibiu, de catre cadrele didactice farmacisti si rezidentii din cadrul specializarii Farmacie Generala, conform comenzilor primite de la reprezentantii Consiliului Judetean Sibiu, cu respectarea conditiilor prevazute de legislatia in vigoare.ULBS asigura totodata analiza concentratiei de alcool si emite buletinul de analiza pentru produsul final, elaborand si aplicand etichete cu datele tehnice ale produsului dezinfectant.Produsul imbuteliat si etichetat in recipientele puse la dispozitie de catre CCIA se preda de catre ULBS Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania - Filiala Sibiu, care se va ocupa, prin voluntarii sai, de distributia catre institutiile publice, care au solicitat si fundamentat necesarul prin intermediul platformei de comunicare "Solidari pentru Sibiu", gestionata de Consiliul Judetean Sibiu. Depozitarea temporara a recipientelor cu dezinfectant se face in spatiile din cadrul Serviciului Public Sala Transilvania Sibiu.Dupa ce va fi epuizat stocul pus la dispozitie de CCIA, Fundatia Comunitara Sibiu va contribui, in masura resurselor existente, la achizitionarea ulterioara si achitarea contravalorii materialelor si ...citeste mai departe despre " Dezinfectant de maini produs la Sibiu, dupa reteta OMS " pe Ziare.com