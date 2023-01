Descoperă cum să îți maximizezi potențialul afacerii prin cursuri de marketing online

Cursurile de marketing online pot fi instrumente puternice pentru creșterea afacerii tale atunci când te ajută să obții practic cunoștințele necesare să îți dezvolți afacerea și să faci față concurenței.

Prin intermediul acestui tip de cursuri poți sa îți atingi obiectivele de business și să-ți maximizezi potențialul de afaceri, învățând strategii dovedite, care au funcționat pentru alții și s-ar potrivi și afacerii tale, dar și să îți optimizezi campaniile de marketing online, reducând costurile și maximizând profitul.

Ce cursuri este recomandat sa urmezi dacă vrei sa iti dezvolți afacerea prin intermediul marketingului online?

Dacă ești pregatit sa îți cresti afacerea, aceste cursuri de marketing online interactive, susținute de experți în domeniul marketingului digital te pot ajuta sa îți îndeplinești obiectivele:

Cursuri SEO

Cursurile SEO ajută antreprenorii prin îmbunătățirea performanței site-ului lor în motoarele de căutare, ceea ce poate duce la o creștere a traficului și a vizibilității afacerii. Acest lucru poate duce la mai multe conversii, generarea de lead-uri și, în cele din urmă, creșterea vânzărilor și a profitului. Urmând cursuri de SEO vei fi de asemenea la curent cu informații despre cele mai recente tendințe și strategii în domeniu, ce ajută antreprenorii să rămână competitivi.

O. D., manager al unei firme de transport din București, a folosit cunoștințele noi asimilate la cursul de SEO pentru a obține o poziție si o vizibilitate mai buna pe Google pentru cuvintele cautate de audienta, folosind apoi veniturile obtinute in extinderea flotei si extinderea afacerii.

Cursuri Google Ads

Cursurile Google Ads ajută la creșterea afacerilor prin îmbunătățirea performanței campaniilor de publicitate online, ceea ce poate duce la o creștere a traficului și a vânzărilor. La cursuri vei învăța cum să optimizezi campaniile pentru a ajunge la publicul țintă potrivit, cum să utilizezii diversele tipuri de cuvinte cheie și cum să creezi anunțuri atractive și eficiente. Nu în ultimul rând, vei afla cum să monitorizezi și să analizezi performanța campaniilor și cum să adaptezi strategia în funcție de rezultatele obținute.

A. S., director la o firma de software din București a obținut reducerea costurilor campaniilor de Google Ads folosind cunoștințele dobândite pentru analiza și optimizarea lor, și a reinvestit sumele în atragerea mai multor clienți și prin alte canale de marketing

Cursuri Facebook Ads

Cursurile de social media marketing, și în special cele de Facebook Ads, pot ajuta antreprenorii să utilizeze platformele de social media pentru o creștere masivă a brand awareness-ului și a vânzărilor. Urmând un astfel de curs vei învăța cum să creezi campanii publicitare eficiente pe Facebook, cum să targetezi publicul țintă, cum să optimizezi bugetul și cum să analizezi performanța campaniilor. La un curs bun de Facebook Ads vei afla informații despre cele mai recente tendințe și caracteristici ale platformei, cum ar fi opțiunile de publicitate dinamice sau utilizarea pixelulul Facebook pentru remarketing, și multe alte metode pentru a-ți crește afacerea prin intermediul platformelor de social media.

M. C., Co-fondator la o firma producătoare de pantofi de lux din Oradea a reușit creșterea numărului de persoane care o urmăresc în social media punând în practică informațiile obținute la cursul de Social Media & Facebook Ads. Ajungând in atenția persoanelor care vizitasera deja site-ul, prin remarketing, a câștigat la prețuri mici o audiență interesată să achiziționeze produsele ei.

Cursuri Content Writing

Cursurile de content writing ajută la creșterea afacerilor prin îmbunătățirea calității conținutului lor online, ceea ce poate duce la o creștere a traficului, a vizibilității afacerii și a conversiilor. La curs vei învăța cum să scrii conținut optimizat, dar și atractiv, persuasiv, sau cu potențial viral. Cum să construiești o relație mai bună cu publicul prin intermediul conținutului, cum să dezvolți un stil și un ton de voce propriu, cum să adaptezi conținutul la diferite formate și canale, cum să dezvolți un calendar editorial și cum să măsori eficacitatea conținutului.

M. O., o tanara mamica bloggerita din Brașov cu o idee de afaceri, și-a dezvoltat blogul folosind metodele de creare și distribuire conținut conform tehnicilor invatate la curs, dezvoltând o audiență mai largă în social media și atragând mai mult trafic organic si interesant de postarile ei. Blogul ei a devenit apoi o platforma de promovare a produselor ei de educatie privind îngrijirea copiilor și a început ulterior sa ofere servicii de marketing online și firmelor din zona.

Cursuri Google Analytics

Cursurile de Google Analytics pot ajuta antreprenorii prin oferirea de informații despre cum interacționează vizitatorii cu site-ul lor, cum ajung acolo și ce pagini sunt cele mai populare. Aceste informații pot fi utilizate apoi pentru a optimiza site-ul pentru performanță, pentru a identifica și a urmări obiectivele de conversie și pentru a segmenta audiența pentru a targeta campaniile de marketing mai eficient. De asemenea, un curs bun de Google Analytics poate ajuta la identificarea problemelor de navigare și de utilizare a site-ului care ar putea împiedica vizitatorii sa devina clienți, și la ce măsuri le-ar putea remedia.

D. D., CEO din Cluj la un magazin online de produse bio a obtinut creșterea traficului si a vanzarilor identificând cu ajutorul informațiilor invatate la cursul de Google Analytics care sunt paginile care ar aduce mai mulți clienți dacă ar fi prioritizate și cum sa creasca traficul și conversiile, investind in campaniile care îi aduc rezultate bune și oprindu-le pe cele care doar îi consumau bugetul.

Cursuri Marketing Online

Cursurile generale de marketing online pot ajuta antreprenorii să își crească afacerea prin oferirea unui fundament solid în strategiile de marketing digital. Acestea pot include module despre cum să creezi un plan de marketing, cum să utilizezi canalele de marketing online precum SEO, social media, email marketing-ul și publicitatea online pentru a atinge obiectivele afacerii. Aceste cunoștințe vor ajuta antreprenorii să dezvolte strategii de marketing mai eficiente care să conducă la creșterea vânzărilor și a veniturilor.

A. B., antreprenor cu diverse afaceri în Timișoara, a folosit cunostintele invatate la cursurile de marketing online pentru a își dezvolta o echipa internă pe care o coordonează pentru promovarea proiectelor sale, precum găsirea de clienți pentru o hala cu spații de închiriat.

Unde poți urma cursuri de marketing online practice pentru creșterea afacerii?

Deși online se găsesc o mulțime de cursuri pe acest subiect, o mare parte din ele sunt neactualizate, iar ca in orice domeniu unde lucrurile se schimba rapid, sunt necesare insight-urile experților care sunt la curent cu modificările platformelor și alte noutăți din domeniu.

De asemenea, fără o parte practica și o atenție personalizată a trainerilor asupra proiectelor cursanților, s-ar putea ca ideile din cursurile online să nu fie atat de bine asimilate sau sa nu se potrivească afacerii tale.

Iată academiile unde poti gasi cursuri interactive predate de specialisti in domeniul marketingului online:

Make It Academy

O academie care oferă un pachet cu fiecare din cursurile menționate mai sus, pentru începători sau intermediari, la un pret avantajos este MAKE IT ACADEMY. Inițial cursurile se desfasurau doar fizic in București si necesitau deplasare pe parcursul weekendurilor de susținere a cursurilor, dar din martie 2020 acestea se desfășoară in mod hibrid, atat la sediu cat si online.

Cursurile Make It Academy sunt dedicate “antreprenorilor care vor sa isi creasca afacerea, celor care vor sa isi construiasca o cariera in domeniu, dar si profesionistilor care doresc o specializare completa in marketing online”.

Digital Marketing Academy

Pentru cei care nu pot participa la cursuri de weekend, cea mai buna solutie o reprezinta cursurile de marketing aprofundate cu durata de 12 saptamani, cu desfășurare in timp saptamanii, după programul de lucru, de la Digital Marketing Academy.

Digital Marketing Academy reprezinta o solutie buna si pentru antreprenorii care prefera sa trimită angajații la cursuri sau care vor sa organizeze traininguri private pentru echipa lor, oferind o flexibilitate în privința urmării cursurilor și în timpul saptamanii.

London Marketing Academy

Pentru cei cu o afacere internationala sau care își doresc o certificare recunoscuta atat in UK cat si international, și cunosc limba engleza la un nivel suficient de bun conversational pentru a participa la un astfel de curs, trainerii London Marketing Academy oferă cursuri practice ce pot fi urmate și din România, online, live pe Zoom.

Indiferent dacă vrei sa urmezi cursurile pentru a deveni chiar tu un profesionist în marketing digital, dacă vrei sa afli cum sa iti optimizezi campaniile de marketing online, sau sa stii sa coordonezi promovarea online a afacerilor tale, a angajatilor sau a agenției pe care o plătești, cursurile practice de la aceste academii îți vor oferi de la zero toate cunoștințele de care ai nevoie.

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.