Demisia tăcută - ce să faci ca să previi fenomenul în compania ta

Demisia tacuta sau "quiet quitting" (termenul original) este un fenomen intalnit la nivel international, dar care nu este nou. Acesta s-a manifestat si in trecut, insa la scara mai mica. Odata cu pandemia de Covid-19 s-a accentuat, iar managerii au fost nevoiti sa gaseasca noi solutii pentru a preveni si combate acest fenomen.

Ce este, mai exact, demisia tacuta? Nu este o demisie in adevaratul sens al cuvantului. Angajatii nu vor parasi compania, ci vor adopta o forma de protest. Astfel, demisia tacuta reprezinta demersul angajatilor de a face un minimum de task-uri in fiecare zi, fara vreun efort suplimentar sau disponibilitate in afara cerintelor jobului ori a programului obisnuit. De asemenea, nici curiozitatea legata de noutatile din domeniu nu mai este prezenta. In continuare, iti explicam exact ce poti face pentru a preveni acest fenomen in compania ta.

1. Incurajarea echilibrului dintre viata personala si cea profesionala

O alta modalitate eficienta prin care poti evita demisia tacuta in randul angajatilor este sa incurajezi echilibrul dintre viata personala si cea profesionala a angajatilor. Astfel, tot mai multi angajati sunt nevoiti sa faca anumite compromisuri si ajung sa neglijeze viata personala. Conform unui sondaj initiat de Genesis Property, compania fondata de antreprenorul Liviu Tudor in randul a 1180 de angajati din toata tara, in perioada aprilie-mai 2022, 53,4% dintre respondenti sunt de parere ca interactiunea cu colegii in afara biroului, in timpul liber sau la job, este benefica atat pentru productivitate, cat si pentru a creste unitatea echipei. De aceea, este bine sa alegi un spatiu de birouri care sa ofere un echilibru intre viata profesionala si cea personala.

2. Acordarea de beneficii altfel

Angajatii vor fi mai fericiti daca le acorzi beneficii altfel. Astfel, poti incerca diverse activitati recreative, zile libere ca bonus, diverse facilitati. In acest fel, angajatii vor vedea ca te preocupa in mod direct bunastarea lor si vor aprecia fiecare beneficiu pe care il vei acorda cu drag.

3. Investitii in tehnologii de ultima generatie si incurajarea inovatiei

Tehnologiile de ultima generatie reprezinta o modalitate excelenta prin care angajatii pot lucra mai eficient si se pot bucura de un spatiu de lucru modern, care sa le ofere toate conditiile. De aceea, sunt importante incurajarea inovatiei si investitiile in noile tehnologii atat in folosul firmei si al productivitatii, cat si al angajatilor.

4. Construirea unei politici de comunicare transparente

Comunicarea este extrem de importanta pentru toti cei implicati intr-o companie. Astfel, este important sa fie construita si implementata o politica de comunicare transparenta. Aceasta va asigura angajatilor posibilitatea de a spune tot ceea ce ii nemultumeste. Ei vor sti sigur ca feedback-ul va fi luat in considerare si ca se vor face schimbari in folosul tuturor partilor implicate.

5. Investitii in programe de dezvoltare personala si profesionala a angajatilor

Nu in ultimul rand, trebuie sa discutam si despre dezvoltarea personala si profesionala a angajatilor. Pentru ca acestia sa se dezvolte in mod armonios si eficient, personal si profesional, este bine sa le pui la dispozitie programe care sa ii ajute sa devina cea mai buna versiune a lor. Dezvoltandu-se atat personal, cat si profesional, angajatii vor fi mai productivi si vor contribui la bunastarea companiei.

Acestea sunt cele cinci aspecte principale pe care sa le iei in calcul, pentru a evita demisia tacuta a angajatilor tai.

