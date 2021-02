Decizii intelepte care readuc echilibrul in situatia financiara a companiei

Chiar daca esti managerul unei companii medii sau mici, iar externalizarea iti pare apanajul companiilor multinationale, poti apela si tu la aceasta metoda de reducere a costurilor. Cifrele pe care firma ta le tinteste nu sunt cu nimic mai putin importante, chiar daca nu iti permiti, inca, sa tintesti la profituri de milioane de euro. Daca vrei sa scapi de povara unor activitati a caror activitate s-a dovedit destul de costisitoare pe termen lung, cum ar fi contabilitate, servicii de resurse umane sau recrutare, poti apela la serviciile unor firme care se ocupa exclusiv cu aceste activitati.Este usor ca angajatii care folosesc masini de serviciu sa cada prada tentatiei de a le folosi in scopuri personale. Tinerea unei evidente a numarului de kilometri parcursi sau monitorizarea prin GPS a automobilelor descurajeaza aceasta tendinta. Parcul auto, in sine, nu trebuie sa fie unul costisitor, dar confortul si siguranta ta sau a angajatilor sunt importante. O masina ca Audi A4 B8 ofera un nivel premium al confortului si multe echipamente de securitate, la un pret ce incepe din jurul valorii de 6.500 de euro pe piata second hand. Printre dotarile acestui model se numara, in functie de nivelul de echipare, pilotul automat, aerul conditionat bi-zona, sistemul de navigatie sau farurile cu xenon.Aceasta strategie nu este orientata doar spre scaderea costurilor businessuului tau. Chiar daca angajarea persoanelor cu dizabilitati, de exemplu, ofera beneficiul de a scuti organizatia de plata impozitului pe venit aferent salariilor acestora, efectul social al acestei decizii nu este de neglijat. Printre celelalte categorii speciale catre care te poti orienta se mai incadreaza absolventii, somerii, programatorii, cercetatorii sau persoanele institutionalizate.Pana in urma cu un an, aceasta recomandare ar fi inclus ponturi precum amenajarea unui colt cu fructe si cu bauturi racoritoare la birou sau organizarea unor team building-uri cat mai creative. Distantarea fizica i-a obligat pe multi dintre lucratori sa activeze de acasa, iar asta inseamna noi beneficii specifice pe care un manager le poate acorda. Printre ele se numara mutarea mobilierului si a echipamentelor de la birou la adresa angajatului, flexibilitatea mai mare a programului de lucru sau evenimentele informale online alaturi de echipa.Ca orice manager, si tu te afli intr-o relatie de interdependenta cu una dintre bancile comerciale, dar costul acestui raport este unul dintre parametrii care pot varia in avantajul tau. Este bine de stiut ca nu toate institutiile din domeniu opereaza comisionul lunar pentru administrarea serviciului de internet banking, iar comisioanele conturilor curente, la care sunt atasate cardurile bancare, pot varia in functie de ofertele negociate.Recomandarile de mai sus sunt un sprijin real in demersul de a eficientiza starea financiara a companiei pe care o manageriezi. Cu deciziile corecte, perioadele dificile sunt mai putin imprevizibile.