De vineri, firmele vor putea cere credite cu dobanda zero, garantate de stat. Cine are prioritate, cati bani poate lua si in ce conditii

Inca de sambata, 11 aprilie, Comisia Europeana anunta ca accepta ca Guvernul Orban sa le dea intreprinderilor mici si mijlocii (IMM) din Romania ajutoare de stat in valoare de 16 miliarde de lei (circa 3,3 miliarde de euro).Guvernul nu va putea acorda, insa, aceste ajutoare oricum, ci doar in niste conditii deja stabilite de Comisia Europeana (CE) printr-un cadru legislativ temporar, creat anume pentru perioada pandemiei.Pe scurt, insa, Guvernul va putea ajuta direct IMM-urile din tara noastra in doua modalitati:- dandu-le bani (sub forma unor granturi in cuantum de cel mult 800.000 de euro per companie)sau- prin garantarea unor credite cu dobanda zero. Aceasta masura inseamna ca, in cazul in care IMM-ul se imprumuta, dar nu mai poate returna banii, statul ii va plati bancii circa 90% din imprumutul nereturnat. Scopul garantarii creditelor este sa convinga bancile sa imprumute in continuare IMM-urile, chiar daca acestea sunt intr-o situatie financiara delicata.In acest context, in ultimele zile, mii de antreprenori care - din cauza restrictiilor impuse pe durata starii de urgenta - abia daca mai reusesc sa supravietuiasca, s-au intrebat: cand va incepe statul sa ii ajute, concret, nu doar cu povesti despre strategii si masuri de sprijin?La urma urmei, pentru un antreprenor aflat la anaghie, un credit garantat de stat cu dobanda zero ar putea face diferenta dintre faliment si mentinerea pe piata. Banii ar putea fi folositi pentru cheltuieli curente, cum ar fi: plata salariilor, a chiriilor sau acoperirea costului materiilor prime de care o microintreprindere are nevoie ca sa produca (mai ales daca in ultimele saptamani a incasat mult mai putin decat au preconizat).Ei bine, un prim program de sprijin al IMM-urile gandit de Guvern debuteaza vineri dimineata, pe 17 aprilie, la ora 10:00. Ce se va intampla atunci? Nu stim inca toate detalii, din cauza ca autoritatile nu le-au facut publice.Iata, totusi, ce stim, pana la acest moment.Momentan, imprumuturi garantate. Granturi, poate mai incolo