De la telemunca la profesiile exercitate fata in fata. Recomandari pentru orientare in cariera

Industria HoReCA

Domeniul medical

Telemunca poate parea tentanta la inceput. Ce e mai placut decat sa eviti traficul dimineata, sa te trezesti cu o ora mai tarziu, sa stai in pijamale si sa speli vase dupa ce mai bifezi o sarcina la munca? Cu toate acestea, se pare ca aceste distrageri te fac mai putin productiv, iar tentatia de a nu te opri la finalul programului este una mare si des incalcata. Daca efectiv nu mai suporti sa iti petreci timpul intre patru, opt sau 16 pereti, e timpul sa-ti reprioritizezi planurile si sa faci o schimbare in plan profesional.Iata cateva dintre domeniile care presupun interactiune fata in fata:Daca ai reale aptitudini de comunicare, iti place sa cunosti oameni noi, te hranesti din satisfactia si multumirea adusa celorlalti, atunci te-ai putea reorienta care industria HoReCa, una dintre cele mai afectate de pandemie, insa cu sanse reale de a fi reabilitata.Mai ales daca nu ai cursuri in domeniu, ai timp sa le faci pana cand va incepe si in Romania campania de vaccinare. In plus, poti sa fii si ospatarul incepator si determinat de la o terasa, dornic de a socializa si de a le aduce clientilor vin fiert, cafea fierbinte sau ceai aromat, servite la mesele din exterior.Vei avea un salariu fix, la care se vor adauga bacsisurile, care nu sunt de neglijat, mai ales daca alegi sa lucrezi la o terasa cunoscuta, frecventata de un public select, in zona centrala. Toate aceste aspecte pot fi insa combatute prin exceptii, caci oamenii apreciaza oricum pe cei care le ofera servicii de calitate si ii recompenseaza, indiferent de situatie sau context.Daca nu ai studii in domeniu, nu mai ai timpul si dispozitia necesare sa aloci trei ani de zile pentru absolvirea unei scoli postliceale, iar perspectiva de a fi infirmiera nu te incanta, atunci poti activa totusi in acest domeniu fie pe latura administrativa, fie pe cea de customer services.Asadar, daca ai un aspect fizic placut, fara a te plia unor standarde absurde de frumusete, esti atent la detalii si altruist, poti deveni responsabil de triaj. Astfel, vei interactiona cu pacientii, ii vei ghida catre cabinetele medicale solicitate, vei face incasarile aferente consultatillor si serviciilor si vei face totodata programari, chiar daca exista si o platforma digitala la indemana oricui.In plus, vei avea ocazia sa iti faci foarte multe investigatii, sa nu lasi netratate afectiuni neglijate in trecut, sa previi boli si sa-ti acorzi mai multa atentie. In plus, vei fi inconjurata de medici si de personal medical, oameni de la care vei putea invata ce inseamna ambitia, determinarea, motivatia si dorinta de a-i ajuta in mod real pe ceilalti.Indiferent de optiune, esential este sa fii bine cu alegerea ta. Chiar daca traversam o perioada delicata nu doar din punct de vedere sanitar, ci si socio-economic, nu are rost sa te plafonezi intr-o munca pentru care nu esti neaparat potrivit.