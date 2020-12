De ce responsabilitatea sociala este importanta pentru orice companie

Iata de ce activitatile de responsabilitate sociala sunt atat de importante si cum pot ele ajuta la construirea unei bune reputatii.Companiile care au politici de responsabilitate sociala le pun in practica, de obicei, prin diferite forme de donatii catre organizatii de caritate, prin programe de voluntariat ale angajatilor sau prin implementarea de bune practici privind mediul inconjurator. Atunci cand astfel de activitati sunt comunicate eficient, o companie transmite de fapt comunitatii din care face parte ca este in pozitia de a ajuta societatea si actioneaza in acest sens. Prin acest proces, companiile nu numai ca ajuta comunitatea, ci castiga si cateva beneficii de imagine. Totusi, mesajul campaniilor de responsabilitatea sociala trebuie ales cu grija, la fel ca si partenerii din domeniul ONG-urilor. De asemenea, cauza pe care o sustii prin intermediul acestor activitati trebuie sa fie corelata cu domeniul de business, dar si cu preferintele angajatilor. De exemplu, daca alegi sa aderi la mesajul unei campanii United Way Romania , o poti face atat prin donatii, cat si prin implicarea directa a angajatilor, dar este important ca acestia sa creada in obiectivele unei astfel de activitati.Modul in care o companie actioneaza la nivelul comunitatii modeleaza perceptia angajatilor sai despre valorile firmei. Acesta este un aspect foarte important, pentru ca un angajat cu o parere buna despre compania la care lucreaza va fi mai motivat in exercitarea atributiilor sale si va deveni si un agent de marketing neoficial pentru brandul tau. Angajatii care se simt respectati dezvolta un sentiment de loialitate fata de compania lor. In plus, prin includerea in mod direct a angajatilor in campaniile de responsabilitate sociala, le oferi si lor sansa de a-si dezvolta sentimentul de apartenenta la grup, dar si stima de sine. Astfel de angajati se vor simti entuziasmati de oportunitatea de a fi creativi si de a lucra in favoarea unei cauze bune.Pentru un numar din ce in ce mai mare de consumatori, aspectul etic a devenit un criteriu foarte important atunci cand decid ce cumpara si ce nu. Un studiu realizat la nivel global de catre compania de cercetare de piata Nielsen in 2015 arata ca 66% dintre respondenti platesc mai mult pentru produse si servicii ale companiilor responsabile din punct de vedere social. Asadar, campaniile de responsabilitate sociala sunt si o modalitate de a fideliza clientii, care vor fi loiali brandului tau daca reusesti sa le comunici eficient faptul ca valorile firmei tale sunt aceleasi ca ale lor.O campanie buna de CSR iti poate promova compania ca un model pozitiv. Atunci cand o companie se remarca prin bunele sale practici si prin activitatile derulate in cadrul comunitatilor, castiga si atentie din partea media. De asemenea, astfel de initiative sunt deseori premiate in cadrul unor evenimente de prestigiu organizate de diferite institutii, printre care si camerele de comert.Asadar, responsabilitatea sociala corporativa este mai mult decat un trend de business. Companiile care doresc sa ramana relevante pentru noile generatii si care doresc sa ajute oamenii din comunitatile care fac parte, contribuind, in acelasi timp, la mentinerea unei reputatii bune, trebuie sa acorde o atentie mai mare practicilor de CSR.