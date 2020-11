De ce o relatie e ca un business, iar investitiile si inovatia sunt necesare

Inainte de a face investitii comune, cum ar fi achizitionarea unei vacante, idee la care ar fi de preferat sa renunti deocamdata, poti incepe cu rebrandingul personal si surprinderea partenerei prin cateva gesturi "cavaleresti" in fata carora orice femeie nu ar putea ramane impasibila.Daca in ultima vreme te-a vazut mai mult in pijamale, nu ar trebui sa te mire faptul ca nu mai e atat de pasionala, ba chiar a inceput sa vorbeasca mai mult cu prietenele decat cu tine. Pentru a fi din nou in centrul preocuparilor ei si pentru a revitaliza relatia, e necesar sa gandesti totul in termeni de rebranding personal, o reinventare a ta, insa care sa aiba loc daca si tu ti-o doresti, fara a fi fortat de imprejurari. Ar fi o dovada de snobism sa incepi sa te imbraci office in casa, insa poti renunta la pijamale pentru o tinuta casual, care sa nu contina hainele de casa uzate, pe care nu le-ai purta in oras. Astfel, partenera ta ar fi surprinsa de aceasta schimbare si ar incepe sa te perceapa altfel.Totodata, nu te zgarci la parfum si nu te limita doar la un deodorant. Ai grija de tine chiar si in casa. Pana la urma, parfumul este unul dintre cele mai puternice afrodisiace validate de cercetatori. Profita de reduceri, spune-ti ca meriti tot ce e mai bun, analizeaza oferta de Parfumuri Tom Ford si alege unul care crezi ca ti s-ar potrivi, in functie de ingrediente si arome. Un barbat puternic se respecta indiferent de context. Nu e vorba ca te dai cu parfum doar in casa, caci vei mai avea ocazii de interactiune sociala chiar si in aceasta perioada, iar despre asta vom discuta in continuare.E drept, nu ai prea multe optiuni, dar uneori e bine sa aduci putina sare si piper in relatie, o nota de mister si de imprevizibil. Fara un motiv anume, o poti invita la o cafenea in aer liber si sa-i povestesti ca parizienii si-au facut din acest obicei un mod de viata, iar cafenelele in aer liber de pe malurile Senei sunt celebre in intreaga lume. Ii poti promite si un sejur in orasul luminilor, insa pana atunci nici o dimineata cu cafea proaspata si croissante, adulmecate si consumate in orasul in care locuiti, in aer liber, nu e de lepadat. Totodata, in weekend poti sa o scoti in afara orasului, intr-o localitate apropiata, un paradis verde pe care sa il descoperiti impreuna, la pas.