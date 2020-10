De ce este importanta curatenia la locul de munca si in ce fel dezordinea afecteaza productivitatea angajatilor

Curatenia impiedica raspandirea germenilor si virusurilor

Curatenia contribuie la bunastarea angajatilor

Curatenia este importanta pentru calitatea aerului

Curatenia este esentiala pentru siguranta angajatilor

Impactul unui mediu de lucru curat este, de multe ori, trecut cu vederea. Cu toate acestea, spatiul influenteaza angajatii si succesul unei afaceri, iar motivele pentru care este important sa se mentina curatenia sunt numeroase.Germenii se pot raspandi usor pe suprafete mari, in special in sezonul virozelor. Dezinfectarea spatiului de lucru impiedica inmultirea si raspandirea acestora, cu atat mai mult in aceasta perioada in care virusul SARS-CoV-2 este activ si numarul imbolnavirilor de Covid-19 creste alarmant de la o zi la alta. Totodata, folosirea unor detergenti eficienti pentru pardoseala si covoare pastreaza stralucirea spatiului.Cei mai multi angajati considera locul de munca a doua lor casa, de aceea este important ca spatiul sa fie unul curat si ordonat. Cand isi desfasoara activitatea intr-un mediu confortabil si sigur, angajatii ajung sa fie mai productivi, mai eficienti si mai fericiti. Avand in vedere faptul ca cei mai multi salariati petrec opt ore dintr-o zi la locul de munca, este esential ca mediul in care isi desfasoara activitatea sa nu le distraga atentia si sa nu le creeze stari de anxietate.Calitatea aerului este un alt factor care influenteaza performanta la locul de munca si poate afecta starea de sanatate a angajatilor. Numarul de poluanti din interior este de 100 de ori mai mare decat in aer liber, de aceea o investitie intr-un sistem eficient de filtrare a aerului este necesara. Totodata, o varianta grozava de a imbunatati calitatea aerului este folosirea plantelor verzi, care filtreaza excesul de dioxid de carbon.Cu cat este mai multa mizerie intr-un spatiu, cu atat creste si nivelul de poluare. Cu toate ca, de multe ori, nu se vad, praful si vaporii sunt substante periculoase, iar existenta lor creeaza un mediu nesigur pentru angajati. Un sistem de ventilatie eficient contribuie la reducerea raspandirii infectiilor respiratorii.Totodata, mentinerea umiditatii in jurul valorii de 30% - 50%, prin folosirea unui dezumidificator, este o actiune importanta pentru eliminarea poluantilor si pastrarea unui aer curat.Cand angajatii lucreaza intr-un mediu dezordonat, este posibil sa nu observe toate pericolele care ii inconjoara si astfel creste riscul producerii accidentelor. Pericolele profesionale au la baza, de regula, neglijenta angajatorului sau lipsa de atentie a lucratorilor. Atunci cand locul de munca nu este curat si ordonat, pericolele pandesc la fiecare pas, iar accidentele se pot produce pe neobservate.Caderea din pricina unor podele umede sau a unor ambalaje aruncate pe jos poate prejudicia activitatea intregii companii. Cand angajatii sunt raniti, intregul sistem de organizare al firmei trebuie sa fie regandit, astfel incat activitatea sa se poata desfasura in conditii optime, in ciuda personalului redus.In plus, accidentele la locul de munca pot cauza probleme de imagine companiei, iar angajatorii pot fi chemati in judecata pentru neglijenta.