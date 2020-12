De ce au nevoie departamentele de HR din companii de un software de resurse umane

Odata cu acest aspect, presiunea resimtita la nivelul departamentelor de HR, responsabile cu gestionarea angajatilor, a crescut foarte mult, astfel ca si nevoia de a eficientiza si optimiza procesele a crescut. Adoptarea digitalizarii este inevitabila pentru orice companie, incepand cu departamentul sau de HR.Monitorizarea orelor lucrate de angajati este un proces foarte important pentru orice companie, iar necesitatea folosirii unui soft HR online care integreaza aplicatii de pontaj si salarii configurabile Sincron HR este solutia adecvata mai ales in cazul companiilor al caror numar de angajati variaza intre cateva zeci si cateva sute, chiar si peste o mie, oferind, indiferent de programul de lucru - fie ca angajatii lucreaza remote, la birou sau in mod mixt.Aceastaare functionalitati utile pentru toate procesele de HR de care poate avea nevoie o companie, functionalitati care pot fi setate si personalizate de catre managerii de resurse umane in functie de preferinte inca de la inceput, astfel incat anumite procese, cum ar fi cel de, sa poata fi complet automatizat. Fiind un soft in cloud, acesta poate fi accesat oriunde si oricand.Pe zona de gestiune a modalitatilor si timpului de lucru, cunoscuta si sub denumirea de << workforce management >>, principalele componente alesunt:- usurinta realizarii pontajului lunar si a completarii condicii de prezenta: software-ul de resurse umane ii ofera managerului de HR posibilitatea de a urmari usor timpul de lucru al organizatiei, dandu-i, totodata, posibilitatea de analiza a datelor concrete, in timp real, legate de modul de lucru in companie. Pontajul se poate realiza automat, dar angajatii isi pot completa si singuri orele de lucru in, isi pot raporta absentele introducand direct cereri de concediu medical sau de odihna; in functie de situatie, poate fi desemnat un operator care sa administreze orele de lucru pentru diferite departamente sau echipe;- existenta unei zone dedicate in cadrul modulului de Time & Attendance, denumita "Programe si ture de lucru", care ofera multiple posibilitati de configurare a programului si turelor de lucru, indiferent de cat de complexa este organizarea companiei respective. Aceasta componenta de Scheduling sau planificare a turelor si programelor de lucru este complementara Pontajului, si, odata realizata la gradul de detaliu necesar fiecareri organizatii, permite ulterior ca Pontajul in sine sa se completeze automat, clar si relevant pentru organizatie.Flexibilitateaconsta efectiv in posibilitatea setarii a diverse reguli pentru gestionarea orelor lucrate suplimentar sau pentru orice alte situatii ce pot aparea, in functie de companie, tipul de industrie, etc; odata setate toate regulile,este foarte usor de utilizat de catre toate partile implicate (manager de HR, alti manageri si angajati).- existenta unei arii dedicate inpentru gestionarea tuturor zilelor libere si a diferitelor tipuri de concedii pe care le pot avea angajatii. Aceasta componenta, complementara si ea Pontajului propriu-zis, usureaza si comunicarea cu angajatii pe acest subiect omni-prezent, legat de vesnica intrebare adresata HR-ului << Oare eu cate zile de concediu mai am? >>.Cu ajutorul componentelor complementare de Pontaj, Programe si ture si Managementul concediilor, specialistii de HR pot gestiona usor concediile, zilele libere si orele suplimentare.Alte avantaje aleimportante pentru departamentele de HR din companii sunt accesarea soft-ului de salarizare in cloud, de la distanta, alaturi de flexibilitatea acestui, constand in posibilitatea de a seta diverse reguli pentru modul de calcul al salariilor, in functie de orele lucrate sau nu, conform pontajului.Printre caracteristicile cele mai apreciate ale software-ului de calcul salarial in cloud Sincron HR de catre profesionistii de resurse umane se numara:1. Actualizarea software-ului cu modificarile legislative, si faptul ca acestea se fac in mod automat: fiind o solutie in cloud, modificarile se realizeaza de catre furnizor pentru intreaga solutie, iar clientii au acces direct la noua versiune de software, in timp real, fara a mai fi nevoie de update-uri facute local, in mod manual, de catre cei care folosesc acest software, aspect care ii usureaza modul de utilizare;2. Posibilitati multiple de configurare pentru calculul salarial, atunci cand, din punct de vedere legislativ, exista mai multe variante de a face acest lucru;3. Posibilitatea configurarii elementelor de calcul salarial, aspect care usureaza monitorizarea si raportarea si ofera, in acelasi timp:avand in vedere ca el are posibilitatea definirii acestor elemente in functie de nevoi;- identificarea tuturor datelor importante referitoare la salarii si alte bonusuri financiare (ce suma a primit un angajat, cand, cat, de ce etc.);(spre exemplu, acestofera monitorizarea diferitilor indicatori-cheie de performanta);4. Configurarea mai multor modalitati de monitorizare sau defalcare a elementelor de cost, in functie de activitatile angajatilor, prin intermediul notelor contabile, care ajuta, de asemenea, si departamentul financiar al unei companii;5. Interfata usor de utilizat, intuitiva, care ofera posibilitatea angajatilor de a modifica singuri anumite elemente, cum ar fi orele de lucru. Acest aspect face ca platforma sa aiba o componenta puternica de, oferind independenta atat angajatilor, cat si managerului de HR, indiferent de locul unde se afla - acasa sau la birou.De asemenea, acesteste util si pentru procesul de(procesul prin care un angajat nou este ajutat sa se integreze la noul loc de munca si acumuleaza informatiile si abilitatile necesare pentru a-si indeplini rolul), care poate fi dificil daca totul are loc remote.In contextul actual aflat in continua schimbare, companiile au nevoie de agilitate si adaptabilitate, astfel ca departamentele de HR au nevoie de astfel depentru a gestiona eficient procesele esentiale care tin de managementul angajatilor.