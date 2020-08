De ce ar trebui sa stai departe de cazinourile fara licenta?

Doar alegand un cazino licentiat poti avea siguranta unor castiguri reale.In Romania, licentele pentru furnizorii de jocuri de noroc sunt oferite de Oficiul National pentru Jocuri de Noroc (prescurtat ONJN), institutie care reglementeaza domeniul gamblingului. O licenta este oferita doar in urma unor verificari amanuntite si este valabila pentru o perioada de 10 ani.Pe site-ul Oficiului National pentru Jocuri de Noroc gasesti lista operatorilor licentiati care isi desfasoara activitatea in Romania, cat si o lista neagra care contine site-uri web care desfasoara jocuri de noroc neautorizate.Arunca o privire asupra acestei liste de fiecare data cand ai suspiciuni cu privire la un cazino online! De asemenea, pe Joc Pacanele gasesti o lista de cazinouri populare din Romania, fiecare detinand o licenta ONJN si asteptandu-te cu un bonus de bun venit exclusiv.Daca te inregistrezi la un cazino licentiat, ai siguranta ca primesti bonusul de bun venit si ca iti poti retrage castigurile de indata ce indeplinesti rulajul minim. In plus, pentru orice problema ai intampina poti contacta echipa cazinoului prin intermediul serviciului de live chat sau alte modalitati de contact.Riscuri la care te supui jucand la un cazino nelicentiatSimilar cu lumea fizica, lumea digitala este reglementata de reguli si norme de functionare, mai ales in cazul operatorilor economici. Asadar, toate cazinourile online ar trebui autorizate sa functioneze in spatiul digital.Pentru ca un cazinou online sa primeasca o licenta de functionare, reprezentantii acestuia trebuie sa se prezinte la cea mai apropiata agentie guvernamentala care reglementeaza jocurile de noroc online, in cazul Romaniei, Oficiul National pentru Jocuri de Noroc, despre care am discutat anterior.Daca furnizorul de jocuri de noroc primeste o licenta, acest lucru indica faptul ca respecta legile si nu are intentia de a-si prejudicia jucatorii.Cazinourile licentiate afiseaza de obicei simbolul licentei pe website-ul propriu. Ca jucator, acesta este unul dintre lucrurile pe care ar trebui sa le cauti inainte de a te inscrie si de a depune bani. Cu toate acestea, uneori nu este suficient sa te bazezi doar pe pictograma simbolului licentei.Foloseste un motor de cautare, ...citeste mai departe despre " De ce ar trebui sa stai departe de cazinourile fara licenta? " pe Ziare.com