Curse gratuite pentru cei care lupta impotriva coronavirusului prin aplicatia de taxi si ridesharing FREE NOW

Compania a creat o sectiune dedicata acestor eroi din spitale in aplicatia de taxi si ridesharing FREE NOW, prin care pot comanda curse si se pot deplasa gratuit de la si catre locul de munca in perioada starii de urgenta, in baza legitimatiei de serviciu., a declaratCursele gratuite sunt asigurate cu sprijinul unei flote speciale formate din soferi parteneri care s-au oferit voluntari sa devina eroii din strada pentru a-i sustine pe eroii care lupta impotriva coronavirusului.In acest moment, aproximativ 200 de soferi parteneri din Bucuresti s-au alaturat initiativei si vor desfasura exclusiv curse pentru medici si pentru personalul implicat in gestionarea situatiei de urgenta.FREE NOW face toate demersurile pentru a gasi si alti eroi din strada, dispusi sa isi puna voluntar la dispozitie masina si timpul pentru a-i conduce pe medici, fara sa astepte nicio compensatie, si isi propune sa extinda ajutorul si in alte orase din tara in care aplicatia este disponibila.Pentru desfasurarea curselor in conditii de siguranta, compania a identificat o solutie pentru dotarea masinilor cu un panou despartitor intre scaunele din fata si bancheta din spate.In sprijinul soferilor voluntari, FREE NOW a incheiat si un parteneriat cu Asociatia Studentilor din Universitatea Politehnica Bucuresti prin care oricine poate sa ajute, de acasa, eroii din spitale aflati in cursa contra coronavirusului.Cu cat mai multe donatii, cu atat mai multe curse pentru medici, dar si sprijin financiar pentru cheltuielile cu carburantul si cu masti, dezinfectanti si manusi necesare pentru desfasurarea in conditii cat mai sigure a curselor. Toate informatiile despre cum poate sa ajute comunitatea sunt disponibile pe free-now.com/eroi , a spus, a adaugat si