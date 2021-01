Cum trebuie sa arate imaginea de business perfecta

Pentru ca o intalnire oficiala se desfasoara intr-un cadru elegant, tinuta ta trebuie sa fie pe masura evenimentului. De aceea, in acest context, costumul este de nelipsit. Aceasta piesa vestimentara te va ajuta sa pari convingator, rafinat si serios. Un costum de calitate impresioneaza pe oricine. Pe langa costum vei avea nevoie si de o pereche de pantofi, preferabil negri, cu aspect clasic, o camasa eleganta si de papion sau cravata. Tine cont si de perioada in care sunt fixate aceste intalniri de business, ca sa iti adaptezi tinuta in functie de ora la care vei participa.Accesoriile trebuie sa iti completeze tinuta de business. Alege un ceas potrivit contextului, care sa denote punctualitate, dar si rafinament. In plus, nu uita sa iti asortezi tinuta cu o pereche de ochelari de soare de calitate, precum cei Polaroid , ca sa iesi in evidenta. De asemenea, vei avea nevoie si de o curea in trend, pentru a impresiona persoanele aflate la masa.Pe langa tinuta potrivita, atunci cand te afli intr-un cadru oficial, trebuie sa te asiguri ca ai un aspect fizic ingrijit. Drept urmare, asigura-te ca vei arata impecabil din punct de vedere estetic, atunci cand intalnirea de afaceri va avea loc. Cu o zi inainte de marea adunare, va trebui sa te odihnesti suficient, ca sa eviti aparitia cearcanelor, si sa ai o tunsoare adecvata, in conformitate cu evenimentul la care participi.Imaginea nu este definita doar de tinuta de business, pentru ca si atitudinea pe care o ai conteaza foarte mult. Dupa ce te-ai pregatit vestimentar si ai facut alegerile potrivite, ia in considerare tipul de eveniment la care participi, cu ce fel de persoane te vei intalni, daca iti sunt superiori sau parteneri de afaceri. Gandeste-te ce fel de relatie ai cu acestia, daca este una de amicitie sau daca ii intalnesti pentru prima oara. Conteaza foarte mult sa te adaptezi contextului si sa observi ce fel de atitudine va trebui sa adopti: daca va trebui mai mult sa asculti decat sa vorbesti, daca poti sa fii relaxat si sa glumesti sau daca esti nevoit sa pastrezi o atitudine serioasa pe toata durata intalnirii.Intalnirile oficiale, mai ales cele de business, necesita pregatire temeinica din toate punctele de vedere. In primul rand, trebuie sa iti alegi tinuta potrivita, in conformitate cu evenimentul la care urmeaza sa mergi. Drept urmare, asigura-te ca esti elegant, serios, punctual si ca ai un simt estetic rafinat. De aceea, se impune purtarea unui costum, cu care nu poti da gres, fiindca vei merge la sigur. Pantofi, ceas de mana, cravata sau papion, butoni, ochelari de soare, toate acestea nu ar trebui sa lipseasca din tinuta ta, pentru a arata impecabil din cap pana in picioare.De asemenea, pe langa tinuta, asigura-te ca ai un aspect fizic ingrijit, pentru ca te vei afla intr-un cadru oficial, deci trebuie sa respecti o anumita conduita legata de imaginea ta. De asemenea, pe langa tinuta, va trebui sa ai si o atitudine potrivita, pe care sa o adaptezi in functie de cei cu care dialoghezi. Astfel, cu siguranta, vei fi pregatit pentru o intalnire de business.