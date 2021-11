Cum supravietuiesc businessurile in pandemie. Obor21ro: Diferentiatorii fac diferenta intr-o piata cu clienti din ce in ce mai selectivi

Un business 100% romanesc, bazat pe un concept nou - meatbooking - Obor21 este prima cooperativa digitala cu livrare. Lansat la debutul pandemiei, businessul a avut parte de un prim an spectaculos, iar acest al doilea an de functionare a reprezentat o provocare continua avand in vedere schimbarile pe fondul pandemiei, dar si scumpirile din ultima perioada. Fondat de doi antreprenori, Iunia si Florian Mateita, Obor21.ro nu doar si-a consolidat pozitia, dar a reusit si sa se extinda in acest an pe fondul diferentiatorilor businessului. Astfel, conceptul de la baza afacerii, care invoca sustenabilitatea si consumul responsabil, a fost pe placul unei categorii de clienti cu venituri medii si mari, orientata catre un stil de viata sanatos, care prefera sa consume produse cu o trasabilitate clara, curate. Mai jos, un interviu acordat Business24 de fondatorii Obor21.ro.

Cum se contureaza 2021 pentru Obor21?

Obor21.ro: Daca 2020 este anul debutului, anul de test al conceptului nostru MEATBOOKING, 2021 este anul intelegerii nevoilor clientilor nostri si, evident, anul in care am testat diferite modalitati de comunicare. Se contureaza a fi un an in general pe plus, presarat cu adrenalina si multe ingrediente ce-l fac de neuitat.

Cum este 2021 fata se asteptarile voastre, ce factori au influentat dinamica si cum?

Obor21.ro: Asteptarile noastre au fost centrate pe revenirea treptata la normalitate. Adica oameni calzi care se intalnesc, prieteni, familii reunite sau cunostinte de cand lumea. Care deapana amintiri, fac planuri de viitor si gatesc cu dragoste pregatind acele mese frumoase, lungi.

Normalitatea reala, cea constatata, a fost un pic mai pe fuga, in deplasare si ceva mai conflictuala. In amonte, gospodarii amenintati de scumpiri au crescut preturile inca din vara, iar abatorul si depozitul frigorific s-au confruntat cu o fluctuatie semnificativa de personal calificat. Puse in mojarul contextual si amestecate bine, aceste bucatele de realitate au fost cele care ne-au mentinut trendul crescator, insa intr-un ritm usor mai scazut fata de ceea ce anticipam.

Care este partea cea mai provocatoare pentru un business la inceput de drum in aceste vremuri tulburi?

Obor21.ro: Sa se intoarca permanent la fundamente, la ratiunea pentru care a fost construit business-ul. In vremuri tulburi vor fi perioade in care piata reactioneaza diferit fata de asteptari, iar acest lucru poate afecta increderea celor care se afla la inceput de drum cum ca fac ceea ce trebuie. Functioneaza ca o ancora si, noi cel putin, atunci cand parea ca vindem banala carne, ne-am frecat la ochi si am avut puterea sa reamintim tuturor ca suntem o platforma de rezervare inainte de sacrificare a animalelor de la tara, ca punem la dispozitia oraseanului cea mai buna si mai naturale sursa de hrana, in format de secol XXI, cu prospetime si trasabilitate garantata. Si a fost bine.

Voi activati la intersectia mai multor domenii: agricultura, retail, atingand chiar si zone de sanatate -ce ati schimba pe fiecare dintre acestea pentru a asigura un context mai favorabil dezvoltarii IMM-urilor?

Obor21.ro: Cred ca dezvoltarea IMM-urilor poate fi accelerata daca mediul de afaceri ar fi sprijinit cu predictibilitate, incredere si perspectiva. Daca ar exista cercetatori romani care sa analizeze variantele alimentare si ar recomanda consolidarea unei directii. Daca lanturile de aprovizionare, sortare, conditionare, stocare ar fi reconstruite si finantate pe baza de rezultat. Daca ar functiona o scoala inalta de gastronomie romaneasca care sa reinterpreteze bunatatile noastre si sa le transforme intr-un curent "cool" la nivel european.

Cum va influenteaza business-ul cresterile de preturi din energie? Dar masurile pentru combaterea pandemiei?

Obor21.ro: Cresterea preturilor din energie a cauzat deja scumpirea materiei prime si a serviciilor. Pretul animalelor a crescut, prestarea de servicii in abator a crescut, transportul si curieratul la fel. In cealalta parte, a pietei de desfacere, exista posibilitatea ca facturile mari la energie din aceasta iarna sa subtieze bugetele disponibile ale oamenilor. Daca le luam ca atare, sunt previziuni oarecum pesimiste. Daca le nuantam, observam ca diferentiatorii vor conta enorm intrucat si pe buna dreptate clientii vor deveni pretentiosi.

Atuurile noastre de trasabilitate si prospetime, provenienta, securitatea sanitar veterinara si, deloc in ultimul rand, gustul si calitatea carnii de la tara, sunt imbatabile. Cand adaugam starea de bine si responsabilitate pe care fiecare client o incearca cand in mod constient alege sa consume sustenabil produse provenind din comunitatile rurale, avem convingerea ca indiferent de vicisitudinile economice si sociale, notorietatea MEATBOOKING - ului va creste, iar produsele vor fi in continuare apreciate.

Cu ce cifre estimati ca veti termina 2021? Care va fi dinamica fata de anul trecut?

Obor21.ro: Previziunile initiale aratau o crestere mai spectaculoasa in 2021, fata de anul nostru de debut pe piata, insa am ajustat aceste previziuni adaptandu-le la contextul problematic descris anterior. Astfel, estimam o crestere de 30-40% fata de 2020, insa sa nu uitam ca ne aflam inca in faza de inceput a businessului, cand provocarile apar aproape in fiecare zi, asa ca ne declaram multumiti de aceasta crestere.

Care este sezonalitatea in business-ul vostru? Ce asteptari aveti de la ultimul trimestru?

Obor21.ro: Se mentine aceeasi sezonalitate ca si anul trecut, in sensul ca vanzarile din primul trimestru se evidentiaza prin cresterea comenzilor de carne de manzat, oaie, capra, fiind dupa perioada de sarbatori,dedicata prin excelenta carnii de porc. Aceasta a fost urmata de o perioada de stagnare, apoi o scadere asteptata de consum de carne pe perioada verii.

Odata cu venirea toamnei vanzarile cresc intr-un ritm constant pana la finalul anului, fiind marcate atat de cresterea naturala a consumului de carne, cat si a sarbatorilor specifice finalului de an.

In ultimul trimestru ne asteptam la o crestere de circa 50% vs trimestrul 3 din 2021, acesta inscriindu-se in trendul de crestere a consumului de carne pe perioada toamna - iarna.

Ce cifre ati obtinut in primele 9 luni? Cum se situeaza fata de perioada similara din 2020? Dar fata de estimarile interne?

Obor21.ro: Vanzarile primele 9 luni din 2021 sunt cu 50% mai mari fata de perioada similara 2020.

Si o ultima intrebare, pentru gust: care sunt preparatele pe care voi le preferati din cele ce se pot gati cu carnea de la Obor21?

Obor21.ro: La cuptor, coastele si fleicile, la fel cum sunt si obrajorii sau rasolul nemtesc, sunt dementiale. Pe gratar, adoram antricotul impanat, muschii pilieri sau baveta. Sa nu uitam celebra picanha! Fierturi sau ciorbe fara piept, rasoale sau celebrele pachete dedicate nici nu concepem. Aici merge si pulpa sau spata cat cuprinde. Hamburgeri, chiftele, musaca sau lasagna din carne tocata.

