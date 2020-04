Cum se pot reinventa micile afaceri in criza, astfel incat sa reziste pana la finalul pandemiei: Patru solutii

Dar cum poti face asta? Lorand Soares Szasz, Adrian Dragomir, Radu Hasan si Iancu Guda vin fiecare cu cate o solutie.Lorand Soares Szasz, CEO Upriserz si initiator al campaniei Romania Rise Up spune ca, pentru a supravietui in urmatoarea perioada, antreprenorii trebuie sa treaca printr-un proces al reinventarii care sa contina 3 lucruri: Mentalitate, Abilitati noi, Cunostinte noi.Reconfigurarea traseuluiFie ca aleg sa se angajeze din nou (unii vor prefera aceasta), fie ca raman pe drumul antreprenoriatului, "mindset-ul este cel care o sa determine daca reusesc sau nu", explica Lorand Soares Szasz, care tocmai a lansat o platforma gratuita de sustinere a mediului de business romanesc."Este important sa intelegem ce inseamna reinventare si, pentru asta, as face apel la metafora GPS-ului. Indiferent de schimbarile de rute, GPS-ul te conduce spre destinatia dorita. Asa este si in cazul reinventarii: reconfiguram business-ul, avand mereu in minte clientul ideal (buyer persona). Intr-un business sanatos, readaptarea este o uzanta.Ce s-a intamplat deosebit acum in timpul pandemiei? Acest comportament care in mod normal se schimba in ani de zile sau chiar decenii, s-a schimbat accelerat (in doar cateva zile), ceea ce il obliga pe antreprenor fie sa gaseasca noi canale de vanzare (din offline sa mearga in online, din locatie fizica sa mearga spre delivery etc..), fie sa schimbe categoriile de clienti la care se adreseaza, fie chiar sa pivoteze catre alt domeniu de activitate!Unii antreprenori nu au claritate si nu stiu de unde sa obtina cele mai bune informatii, cele mai utile strategii. Pe romaniariseup.ro am adunat vocea expertilor din marketing, legal, HR, business strategy, mindset, sisteme, vanzari si oferim directie pentru cei care cauta reconfigurarea pentru iesirea din criza. Nesiguranta ne duce intr-o zona de blocare, fara sa mai vedem solutii creative", spune Lorand Soares Szasz.Criza va scoate tot ce e mai bun sau tot ce e mai rau din noiIn aceste momente dificile, se pune problema existentei unor noi principii de functionare pentru firme si a unui simt de raspundere asumat in reconstructia lumii. In acelasi timp, pe umerii antreprenorilor planeaza uriasa responsabilitate a faptului ca de ei depinde si soart ...citeste mai departe despre " Cum se pot reinventa micile afaceri in criza, astfel incat sa reziste pana la finalul pandemiei: Patru solutii " pe Ziare.com