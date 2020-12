Cum sa-ti transformi biroul intr-un spatiu care sa-ti stimuleze productivitatea

Uneori, o curatenie buna poate schimba, total, felul in care arata un spatiu, fie el si de birouri. In mod inevitabil, in timpul utilizarii, orice spatiu incepe sa se deterioreze. Chiar daca nu vizibil, apar schimbari la nivelul structurii. Vopseaua de pe suprafete incepe sa se cojeasca, parchetul se zgarie, iar albul peretilor capata tente de galben-cenusiu. Daca aceste lucruri incep deja sa se vada, e timpul pentru o renovare. Inarmeaza-te cu scari schele de la Mathaus si porneste marea aventura a zugravitului si a amenajarii spatiului tau.In mod ideal, culorile neutre sunt cea mai buna alegere pentru birouri. Totusi, daca iti place neconventionalul, sau daca vrei un birou cu un vibe cat mai bun, foloseste si stickere sau alte accesorii care sa dea o stare de buna dispozitie.Una dintre caracteristicile birourilor vechi era dezordinea. Poate, in dezordinea de atunci, exista o ordine, insa, iti amintesti cat de urat se vedea? Ei bine, acum poti schimba acest aspect, fiindca mobila moderna te ajuta sa te organizezi eficient si sa le oferi angajatilor posibilitatea de a fi mai productivi tocmai datorita acestui aspect. Mobila modulara, simpla si spatioasa, te poate ajuta sa depozitezi documentele importante, la care sa ai acces oricand ai nevoie. Birourile elegante, bine compartimentate, sunt special create pentru a oferi fiecarui angajat posibilitatea de a-si organiza propriul spatiu. Nu in ultimul rand, te poti folosi de mobila moderna chiar si pentru a schimba aspectul salilor de sedinta, pe care le poti face mai umane si mai prietenoase.Chiar daca mobilezi cu gust si zugravesti ca la carte, este foarte important sa oferi si confort termic, nu doar estetic. De aceea, ar fi indicat sa instalezi aparate de climatizare, centrale termice si aparate de aer conditionat, pentru a te asigura ca productivitatea nu scade din aceste considerente. Este simplu: daca angajatului ii este frig, nu va putea munci, iar acesta este un truism prin insasi exemplu tau personal. Tu ai lucra? Ei bine, daca oferi conditiile potrivite, vei vedea ca si angajatii se vor relaxa, iar acest lucru va conta foarte mult la nivelul rezultatelor obtinute.Desi introdus relativ recent, conceptul de recreere pentru angajati chiar da rezultate. Se mizeaza, astazi, foarte mult pe crearea relatiilor de amicitie intre angajati, lucru favorizat chiar la locul de munca, prin determinarea acestora sa petreaca mai mult timp impreuna. O bucatarie sau spatii comune pentru relaxare ori chiar un colt special in cadrul biroului nu fac altceva decat sa creasca increderea in membrii echipei.Birourile nu mai sunt cum erau cele de odinioara, asta e cert. Astazi, un birou productiv inseamna, de fapt, un spatiu curat si amenajat astfel incat angajatii sa se simta protejati si importanti, tocmai pentru a munci productiv pentru un tel comun.