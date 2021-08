Cum sa imbini cu succes studiul cu munca inca din timpul facultatii

Totul depinde doar de tine, de modul in care iti gestionezi timpul, de o disciplina autoimpusa si, pe termen lung, de telurile pe care le ai. Nu astepta sa termini facultatea pentru a intra in campul muncii, chiar daca ti-ai propus sa ai rezultate foarte bune la invatatura. Niciodata nu este prea devreme sa imbini teoria cu practica si sa te folosesti in ceea ce faci de cunostintele acumulate la facultate.Asa cum stiai deja, aspect confirmat si de mai multe cercetari demarate de catre Alianta Nationala a Organizatiilor studentesti din Romania (ANOSR), 30-40 la suta dintre studentii romani incep sa lucreze inca din timpul facultatii, iar aceste statistici ar putea sa te impulsioneze. Care sunt motivatiile celorlalti? Unii se angajeaza pentru a castiga experienta profesionala, altii din cauza posibilitatilor financiare ale familiei, la care se adauga nevoia de socializare, de apartenenta la alt grup decat cel legat de facultate si cercul de prieteni. Inainte de a te apuca de actualizat CV-ul, este normal sa ai rezerve si sa te gandesti si la implicatiile negative si/sau "problematice" pe care le-ar putea avea decizia ta. Tocmai de aceea, vom diseca cateva si vom incerca sa gasim solutii sau "calea de mijloc" pentru gestionarea inteligenta a situatiei.Poti avea falsa impresie ca nu stii nimic in domeniul in care te specializezi, chiar daca te-ai descurcat onorabil de fiecare data la lucrarile practice, teme si ai inteles "cu ce se mananca" materia si nu numai. Asa cum mentionam anterior, este doar ceea ce crezi tu, iar in loc de aceasta perspectiva perdanta si deloc optimista, mai bine ai incerca sa adopti o atitudine proactiva. In cazul in care vei lua un interviu inseamna ca angajatorii sunt dispusi sa investeasca in tine, iar ca un entry-level vei fi mentorat de seniori. In plus, odata cu externalizarea serviciilor din multe sectoare de activitate, vei fi ajutat la propriu de foarte multe tool-uri si aplicatii inteligente. De exemplu, daca te specializezi in HR, exista posibilitatea ca acea companie sa-si achizitioneze un tip de software prin caresa devina un proces destul de simplu, chiar daca implicatiile sunt cat se poate de mari. Acest calculator permite calcule complexe, de la salariul brut la salariul net, precum si de la salariul net la cel brut, ba mai mult, prin intermediul acestuia, ai posibilitatea de a calcula si impozitul pe venit si contributiile pe care le aveti de platit pentru un anumit castig lunar. Asadar, nu ai de ce sa te ingrijorezi, iar psihologii au ajuns la concluzia ca oricum 70 la suta din ceea ce ne imaginam sub indicele negativitatii nu se intampla.Mentinerea sanatatii tale trebuie sa fie o prioritate, chiar daca poate e o perioada a experimentelor care implica destul de multe lucruri si activitati care nu au neaparat un impact pozitiv asupra starii tale fizice si mentale. Important este sa nu exagerezi. Si in privinta imbinarii muncii cu studiile exista riscuri, dar pentru inceput poti sa-ti iei un job part-time sau sa aplici la un internship platit. Astfel, tu vei fi in masura sa observi cat de bine gestionezi situatia, cum ai putea imbunatati ceea ce faci si care este ritmul tau. Nu are rost sa faci nopti albe doar pentru a recupera la scoala ceea ce nu ai apucat din cauza jobului si reversul. Asadar, daca pastrezi un echilibru inca de la inceput, iti calibrezi tu resursele, ar trebui sa nu ai probleme in acest sens. De asemenea, in perioada sesiunii, mai ales daca lucrezi pe baza unui contract de munca, ceea ce e de preferat, vei avea dreptul sa-ti iei concediu platit.