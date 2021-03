Cum sa faci cheltuieli potrivite pentru afacerea ta

Pentru a putea lua decizii mai bune pe viitor, este important sa analizezi felul in care compania foloseste banii pentru initiative, angajati sau beneficii. Trebuie sa calculezi ROI-ul (return on investment) si sa anticipezi profitul fiecarui proiect pe care il demarezi. De asemenea, este important sa te adaptezi nevoilor timpului si sa faci treaba in firma ta mult mai usoara. De exemplu, alege un soft pontaj pentru a fi mereu la curent cu orele de munca ale angajatilor si cu concediile, dar si sa ai toate datele acestea esentiale intr-un loc, cu acces pentru cei responsabili. Astfel de cheltuieli sunt importante, deoarece deservesc productivitatii si digitalizarii companiei, dar este important sa fii mereu constient de avantajele pe care le au din punct de vedere financiar.Daca afacerea ta a fost afectata de schimbarile introduse in ultima perioada si de imprevizibilul cu care s-a demarat criza sanitara si cea financiara, vei avea nevoie de scenarii, pentru a te pregati pentru toate posibilitatile. Flexibilitatea este unul dintre atuurile importante ale oricarui antreprenor in aceasta perioada si influenteaza felul in care te vei adapta. Scenariile de tip "what if" presupun o vizualizare a fiecarei posibilitati pe care o aduce o decizie la nivel de companie. Acestea includ atat scenariile pozitive, cat si cele negative. Spre exemplu, daca decizi sa faci o achizitie importanta, iti permiti costurile pe termen lung? Odata ce iti pui aceasta intrebare, va trebui sa creezi pronosticuri in toate departamentele din companie. Procesele complexe de analiza te vor ajuta sa eviti situatiile neplacute si sa-ti asumi riscuri doar atunci cand stii ca ai sanse de succes.Daca vrei sa iei cele mai bune decizii, implicarea angajatilor in acest proces poate fi cea mai buna solutie. Acestia iti pot oferi o perspectiva personala asupra aspectelor care trebuie schimbate si asupra investitiilor care merita in companie. Poate fi vorba de noi angajari pentru a ajuta procesul de dezvoltare, de echipamente sau cursuri, dar si despre nevoia de noi contracte cu parteneri sau clienti. Bazeaza-te in special pe cei care lucreaza in pozitii de business development si inovatie, dar si pe sectorul contabilitatii. Acestia te vor ajuta sa analizezi la rece posibilitatile firmei tale si sa decizi unde este nevoie sa intervii. Insa toti angajatii iti pot oferi insight-uri valoroase, in special daca isi doresc sa se implice in acest proces.