Cum să aduci clienții din online în magazinul fizic?

Mai multe vizite in magazin duc la venituri mai mari din vanzari, iar in peisajul actual al comertului cu amanuntul, este important sa va asigurati ca oamenii va pot localiza cu usurinta afacerea. Cumparatorii cauta in mod regulat produse si servicii in apropierea lor.

Prima si, poate, cea mai evidenta modalitate de a aduce cumparatorii online la un magazin fizic este de a oferi un stimulent pentru ridicarea comenzilor.Permite cumparatorului sa plaseze o comanda online ori de cate ori este convenabil si sa ridice comanda dintr-un magazin local. Clientilor le place optiunea pentru ca adesea isi pot primi articolele in aceeasi zi in care le comanda si pot avea comanda in asteptare, astfel incat vizitarea magazinului fizic dureaza mai putin.

Local SEO, ajuta cumparatorii locali sa gaseasca magazinul dvs. cu amanuntul in rezultatele motoarelor de cautare sau in Google Maps. Local SEO pentru retail este la fel de important ca SEO clasic pentru a ajuta la atragerea clientilor locali in locatia dvs. Fizica. Local SEO presupune crearea si optimizarea unui con de Google Business Profile care sa contina toate informatiile afacerii.

Google Business Profile este gratuit si faciliteaza conectarea cu clientii locali in Cautarea Google si in Harta. Puteti crea o lista care afiseaza informatii despre magazin, cum ar fi detalii de contact, un link catre site-ul dvs. web, programul magazinului, o harta, fotografii, videoclipuri, cupoane, recenzii si multe altele. Mai jos este o lista pentru a va ajuta sa va optimizati inregistrarea companiei Google:

Completati toate sectiunile inregistrarii dvs., astfel incat clientii potentiali sa poata gasi ceea ce cauta.

Publicati fotografii noi in mod regulat pentru a va face afacerea mai atractiva pentru potentialii clienti.

Raspundeti rapid la intrebarile clientilor pentru a evita pierderea vanzarilor.

Cititi si raspundeti la recenzii pentru a le arata clientilor ca apreciati feedbackul lor.

Tineti-va programul de lucru actualizat pentru a evita dezamagirea vizitatorilor.

Utilizati functia de postari locale pentru a partaja oferte speciale, produse noi si actualizari privind COVID.

Adaugati gratuit catalogul dvs. de produse.

Cu un cont de Google Business Profile optimizat va cresteti vizibilitatea business-ului in Local SEO, iar utilizatorii cand apasa butonul de directionare, pot primii informatii valoroase ca sa ajunga in magazinul dvs. fizic.

Sursa https://www.shopify.com/retail/local-seo-retail

