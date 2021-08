Cum poti sa atragi noi clienti si sa-i pastrezi pe cei actuali

Comunicare eficienta

Calitatea trebuie sa fie pe primul loc

Cunoaste-ti clientii

Investeste in inovatie

Una dintre cele mai frecvente reclamatii cu privire la serviciul pentru clienti se refera la o comunicare rece, distanta, care pare robotizata sau nenaturala, chiar si atunci cand utilizatorul interactioneaza cu o persoana, nu cu un robot telefonic. Potrivit unui studiu de specialitate, clientii isi doresc sa discute cat se poate de autentic despre problemele lor legate de serviciile furnizate de o firma si nu isi doresc raspunsuri standard. Asadar, instruieste-ti personalul care se ocupa de relatiile cu publicul sa asculte cu atentie, sa vorbeasca pe un ton empatic si sa ofere raspunsuri corecte, pe un ton politicos, dar natural. Afisarea empatiei este de mare ajutor in crearea unei bune relatii cu clientii. Nu trebuie pierduta nicio oportunitate: orice interactiune te poate ajuta la atragerea si fidelizarea clientilor. Comunicarea eficienta si autentica te va ajuta inclusiv sa iesi in evidenta pe piata pe care activezi.Ca sa poti sa-ti fidelizezi actualii clienti si sa poti castiga altii noi, uneori chiar prin intermediul celor dintai, trebuie sa asiguri o calitate ireprosabila a serviciilor si a produselor pe care le livrezi. Daca esti, de exemplu, medic stomatolog, alege cel mai bun furnizor de produse de specialitate, care iti livreaza cele mai bune materiale, de la compozite dentare la aliaje de argint. Investind in calitate, iti vei crea o reputatie buna printre actualii clienti, care te pot ajuta sa castigi altii noi. In plus, reputatia este un instrument redutabil de marketing, care constituie si baza oricarei alte tehnici de promovare. Fara acest angajament catre servicii de cea mai inalta calitate, orice altceva este doar o forma fara fond.Procesul de atragere a unor noi clienti este in stransa legatura cu strategia de vanzari. Ca o astfel de strategie sa fie eficienta si sa aiba rezultatele dorite, este important sa-ti cunosti clientii. Trebuie sa stii numele persoanei cu care vorbesti, care sunt nevoile sale, cand este ziua sa de nastere si chiar care sunt hobby-urile lor. Cum poti obtine toate aceste informatii? Cheia este sa ai conversatii cat mai naturale cu clientii, care ar trebui continuate si dupa incheierea unei tranzactii. Odata ce ai obtinut astfel de informatii, poti incepe sa te gandesti la modalitati de a veni cu plus valoare: recomandari potrivite pentru clientul respectiv, continut adecvat, instruire etc. In mediul de afaceri actual, cel mai simplu mod de a te diferentia de concurenta este prin experienta pe care o oferi clientilor, nu doar prin produsele sau serviciile pe care le oferi. Oferind o relatie din ce in ce mai personalizata vei face decizia clientului de a fi fidel brandului tau una mai usoara.Se spune ca in viata singura constanta este schimbarea si aceasta maxima pare mai adevarata ca oricand in aceasta perioada de avans tehnologic fara precedent. Fiecare domeniu de business este influentat de dezvoltarea noilor tehnologii, care ofera si mai multe oportunitati de dezvoltare, uneori in directii noi pe care nici nu le credeai posibile in urma cu numai cativa ani. Investitiile in inovatiile din domeniul tau de activitate trebuie sa faca parte din planul tau de business. Ele te vor ajuta sa atragi noi clienti, sa oferi servicii mai bune si mai prompte si, in cele din urma, daca stii sa le pui in valoare in mod strategic, se vor amortiza.Atragerea de noi clienti si dezvoltarea pe termen lung a relatiilor cu acestia este una dintre cele mai bune strategii pe care le poti folosi pentru a-ti mentine firma in top pentru mult timp!