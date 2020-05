Cum pot folosi companiile din Romania aceasta perioada pentru optimizarea lucrului remote - analiza

Astfel, dupa 10 ani de lucru remote, dar si dupa aproape doua luni in care romanii care au putut au lucrat de acasa, compania vine cu o serie de recomandari pentru antreprenori, in aceasta perioada."Este clar ca aproape orice business este afectat in contextul actual. Unele business-uri poate au inchis, altele functioneaza cu motoarele la minimum, iar antreprenorii trec prin situatii dificile.Recomandarea mea pentru cei care vor sa ramana activi este sa foloseasca acest timp ca sa adune toate datele pe care le au disponibile despre clientii lor, despre produsele lor, despre furnizori si sa incerce sa inteleaga cat mai bine ce a functionat foarte bine, ce a functionat mai putin bine si ce ar trebui sa faca astfel incat sa optimizeze in momentul in care vor reveni in business cu toate motoarele turate", a explicat Claudiu Murariu, cofondator si CEO InnerTrends.Recomandarea InnerTrends pentru antreprenorii care inca au business-ul operational e sa faca un efort si sa inteleaga povestea din spatele datelor. Lumea se schimba, clientii se schimba, business-ul se va schimba si, cu siguranta, lucrurile nu se vor mai derula la fel ca pana acum.Cei care vor intelege acest lucru mai repede si vor reusi sa se adapteze la noua realitate sunt cei care vor iesi cel mai usor din criza curenta.Din septembrie 2019, InnerTrends a implementat o strategie prin care sa creasca productivitatea echipei. Acesta este un avantaj crucial in a lucra remote, deoarece, atunci cand vine o criza care impinge companiile catre lucru de la distanta, infrastructura exista deja si nu are impact asupra fluxului obisnuit.Mai mult, modul de operare al InnerTrends se bazeaza pe increderea in angajati si finalizarea cu succes a proiectelor, mai mult decat pe controlul task-urilor zilnice."Consider ca aceasta abordare are si un alt avantaj: echipa este mult mai motivata sa vada ca metodele noastre functioneaza, indiferent de perioada si contextul in care ne aflam. Faptul ca reusim sa pastram un echilibru in companie este extraordinar pentru noi.Mai mult, daca pentru multi sa lucrezi de acasa este o noutate la care trebuie sa se adapteze, pentru noi este normalitatea de zi cu zi", a adaugat Claud ...citeste mai departe despre " Cum pot folosi companiile din Romania aceasta perioada pentru optimizarea lucrului remote - analiza " pe Ziare.com