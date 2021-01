Cum pot angajatorii sa reduca costurile afacerii lor

Munca de la distanta asigura un dublu avantaj. In primul rand, creste productivitatea in randul angajatilor, pentru ca acestia lucreaza din confortul propriei locuinte, iar acest aspect ii ajuta din punct de vedere emotional. Un angajat care isi va desfasura activitatea intr-un mediu relaxant va da un randament crescut. In plus, odata ce angajatii vor lucra remote, se va face economie la facturi. Asta pentru ca, spre deosebire de o zi obisnuita la birou, nu se vor mai consuma atatea resurse, precum apa, curent sau gaze, deci va fi un avantaj de ordin economic.Angajatorii trebuie sa caute oportunitati financiare cu ajutorul carora sa scada contributiile care revin statului. Iar daca aceste solutii sunt gandite in functie si de nevoile angajatilor, oamenii de afaceri castiga pe ambele parti. In primul rand, isi reduc costurile businessului, iar in al doilea rand, productivitatea in randul angajatilor va creste, pentru ca au primit un beneficiu financiar, iar acest aspect ii va motiva. O solutie optima ar fi un tichet de masa pe care sa-l primeasca angajatii, acesta fiind un beneficiu extrasalarial de care se pot bucura.Chiria sediului se stabileste in functie de oras, de zona in care este amplasat, de facilitatile pe care le ofera sau de anul constructiei. De exemplu, o cladire in centrul orasului va costa mult mai mult decat una aflata la periferie sau in afara acestuia. De aceea, angajatorii trebuie sa ia in considerare acest aspect foarte important daca isi doresc sa reduca din costuri. Daca numarul angajatilor este unul restrans sau daca acestia isi pot desfasura activitatea de acasa, nu isi are rostul inchirierea unui intreg etaj sau a unei cladiri, pentru ca acei bani pot fi investiti in altceva, precum in mariri salariale sau in tehnologie.Cei care detin afaceri trebuie sa ramana mereu pragmatici si sa caute doar partea practica a lucrurilor. Mai precis, sa tina cont doar de utilitatea unui anumit lucru, nu de aspectul acestuia sau de anul fabricatiei. De exemplu, in cazul unei afaceri din domeniul livrarilor, masinile sau scuterele folosite pentru desfasurarea activitatii nu trebuie sa fie unele proaspat iesite pe piata, fiindca intr-un timp foarte scurt se devalorizeaza. De aceea, modelele second-hand asigura o investitie mai mica. De asemenea, daca businessul respectiv nu isi are domeniul de activitate in IT, nu se impune achizitionarea de laptopuri de ultima generatie, pentru ca ar fi o investitie inutila in acest context.O afacere trebuie sa fie mereu in continua dezvoltare. Acest lucru se poate indeplini in urma unor decizii pragmatice, calculate, care sa aduca benificii atat angajatorului, cat si angajatilor. Pe langa investitiile aferente unui business, precum infuziile de capital, antreprenorii trebuie sa ia masuri in urma carora sa reduca din costuri, iar cu banii obtinuti sa asigure evolutia afacerii. In primul rand, trebuie sa mareasca productivitatea si sa se asigure ca angajatii vor da randament maxim. Aici intervin beneficii precum munca la distanta sau oferirea de tichete de masa. In plus, o chirie mai mica pentru sediul firmei va ajuta bugetul lunar si se vor face economii.