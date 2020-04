Cum motivezi angajatii pe timp de criza. Sfaturi practice

Cu toate ca in fiecare companie exista cativa angajati cu valori morale suficient de puternice si cu un bagaj de competente suficient de dezvoltat, astfel incat sa performeze mereu peste asteptari, o problema foarte mare a oricarui antreprenor este pastrarea acestora in companie.In conditiile in care, in prezent, tot mai multe companii aleg sa le permita angajatilor sa lucreze remote, indiferent de gradul de concentrare pe care acestia il au fata de obiectivele lor profesionale, la un moment dat, se pot confrunta cu sentimentul de frustrare, generat fie de izolarea la domiciliu, fie de lipsa unei comunicari constante cu managementul si cu ceilalti colegi.Pentru a nu ne confrunta cu situatia in care unul dintre cei mai buni angajati ai firmei paraseste compania, trebuie sa identificam situatia inca din faza sa incipienta si sa luam masuri rapide si eficiente, astfel incat acesta sa se adapteze rapid cu acest nou sistem de munca si sa poata performa in continuare.In cele ce urmeaza, vom explica principalele modalitati prin care putem motiva angajatii performanti ai companiei.Acordarea unui salariu mai mare este metoda cea mai eficienta de motivare a unui angajat performant al companiei, chiar si in timpul unei situatii de criza, atunci cand incertitudinea si frustrarea sunt sentimente comune chiar si pentru cele mai puternice persoane.Este lesne de inteles ca un angajat platit mai bine va simti nivelul de apreciere pe care firma il are pentru el si va fi mult mai putin interesat sa caute oferte de munca mai bune, in conditiile in care actualul job ii ofera toate resursele financiare necesare.Chiar daca, in contextul actual, acordarea unei mariri de salariu reprezinta un efort considerabil pentru companie, beneficiile unei astfel de decizii vor avea un impact major pe termen lung.Totusi, aceasta decizie nu trebuie sa fie arbitrara, ci una bazata pe o verificare temeinica a performantelor angajatilor tai.Pentru a te asigura ca toti angajatii primesc remuneratia cuvenita si ca sunt rasplatiti in functie de performante, evaluarea angajatilor este o adevarata necesitate pentru orice companie.In cadrul unei astfel de proceduri, vei stabili cu exactitate care este aportul adus de fiecare angajat in companie si vei putea sa-i rasplatesti conform performantelor individuale ale fiecaruia.Este bine stiut faptul ca un angajat de top al unei companii este intr-o continua ascensiune si cauta mereu metode prin care sa dobandeasca noi cunostinte.Pentru un astfel de angajat, fiecare zi in care nu invata ceva nou este o zi pierduta si astfel, in ciuda salariului avantajos, acesta ar putea simti ca jobul actual nu-i ofera toate beneficiile de care are nevoie si ca ar fi mai bine sa gaseasca un loc de munca mai competitiv.De aceea, este important sa le oferi angajatilor de top posibilitatea de a-si imbunatati constant cunostintele chiar si in aceasta perioada de lucru remote si sa ii inscrii in diferite sesiuni de training sau workshopuri online, care le vor oferi oportunitatea de a invata lucruri noi chiar si in aceasta perioada de criza.Pe langa atributiile sale zilnice, un angajat model are, deseori, spirit de initiativa si capacitatea de a vedea lucrurile in ansamblu.Din diferite motive, acesta nu are ocazia de a-si pune aptitudinile in aplicare si se poate simti frustrat din cauza faptului ca nu are posibilitatea de a-si exprima punctul de vedere in interiorul companiei.Din pacate, atunci cand angajatii sunt trimisi sa lucreze de acasa, aceasta dorinta de exteriorizare s-ar putea diminua.Pentru a-l incuraja si pentru a-i da ocazia de a-si pune in aplicare toate aptitudinile, un astfel de angajat trebuie sa poata lua decizii in interiorul companiei.Astfel, ori de cate ori se iveste ocazia, incurajeaza angajatii sa vina cu idei noi si lasa-i sa ia decizii importante.Rezultatul poate fi unul surprinzator iar, pe langa motivarea angajatului, vei putea avea oportunitatea de a descoperi un nou lider in interiorul companiei.Exista situatii in care niciuna dintre masurile de mai sus nu te poate ajuta pentru a pastra un angajat model in companie.Izolarea si comunicarea tot mai redusa cu colegii si cu superiorii poate avea efecte negative pentru anumiti angajati, iar acestia se pot simti debusolati sau pot considera ca nu mai au perspective de avansare in interiorul companiei.Pentru a clarifica aceste chestiuni si pentru a te asigura ca angajatii tai nu se confrunta cu astfel de nelinisti, este important sa porti cate o discutie individuala cu fiecare dintre ei, in care sa-i asiguri ca sunt utili companiei si ca, dupa aceasta situatie de criza va trece, vor avea un viitor stralucit in interiorul organizatiei.