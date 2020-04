Cum le raspunde Ministerul Muncii antreprenorilor care au reclamat ca somajul tehnic se da cu picatura

Oficialii institutiei au explicat, la cererea noastra, ca cele mai multe solicitari depuse de angajatori a fost solutionate in ordinea in care au fost primite.Au existat, insa, si exceptii: in unele judete, platile pentru companiile mari au putut fi facute abia dupa rectificarea bugetara din 15 aprilie. Iar ca sa continue activitatea, AJOFM-urile respective au preferat sa faca platile mai mici mai intai, iar pe cele mari dupa data de 15 aprilie.De asemenea, oficialii ministerului au precizat ca pana marti, 28 aprilie, au alocat banii pentru toate cererile aferente lunii martie.Reamintim ca sambata, 25 aprilie, Ziare.com a semnalat ca unii antreprenori au reclamat faptul ca nu au primit pana atunci banii de la stat pentru somajul tehnic al angajatilor, aferent lunii martie.Unii au fost mai norocosi si li s-au facut platile (chiar in termenul promis), insa altii au precizat ca nu primisera banii si ca agentia judeteana de care apartin le-a transmis ca s-au facut platile mai mici mai intai (mai multe detalii, aici).Redam integral raspunsul remis Ziare.com de catre reprezentantii Ministerului Muncii pe aceasta speta:"In privinta cererilor pentru plata somajului tehnic depuse la agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de munca, va comunicam:Sumele necesare pentru plata somajului tehnic au fost asigurate din bugetul asigurarilor de somaj. Astfel, pana de Paste, la nivel national, ANOFM a facut platile pentru peste 50% dintre cererile primite.In majoritatea cazurilor, platile s-au realizat in functie de data la care a fost depusa documentatia. Cu toate acestea, in cazul unor mari angajatori, platile au putut fi realizate abia dupa rectificarea bugetara din 15 aprilie. Asadar, intr-adevar, exista cateva cazuri specifice marilor judete, unde dosarele care necesitau sume mai mari de bani au putut fi solutionate abia dupa rectificarea bugetara, astfel incat, intre timp, pentru a continua activitatea, AJOFM-urile au decis sa faca platile catre angajatorii mai mici.Precizam ca, pana la data de 28 aprilie a.c., prin AJOFM-uri si AMOFM Bucuresti s-au achitat in intregime sumele solicitate, catre angajatori, pentru toate cererile valide depuse.In ceea ce priveste Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Social ...citeste mai departe despre " Cum le raspunde Ministerul Muncii antreprenorilor care au reclamat ca somajul tehnic se da cu picatura " pe Ziare.com