Cum iti arati aprecierea fata de angajati

Invata sa le apreciezi eforturileDe multe ori, angajatii au impregnata ideea ca oricine poate fi inlocuit. Insa, sentimentul de apreciere si motivatia apar atunci cand constientizeaza ca aportul lor in cadrul companiei conteaza. Pentru a transmite acest lucru, invata sa iti apreciezi angajatii. Atunci cand delegi o noua sarcina, ii poti complimenta pe cei din echipa pentru rezultatele anterioare, facandu-i, astfel, sa se simta speciali si motivati sa obtina rezultate mai bune.Atunci cand ii acorzi unei persoane mai multe sarcini dificile si provocatoare, poti sa ii explici si motivul pentru care o faci. Astfel, acel angajat va sti ca este respectat si apreciat pentru munca pe care o face si pentru efortul depus. Pe masura ce le vei arata oamenilor recunoasterea si aprecierea pentru aportul lor in cadrul echipei, vor capata sentimentul ca sunt de neinlocuit.Daca vrei sa iti incurajezi echipa, poti face un gest frumos pentru toti angajatii, organizand o petrecere sau un pranz impreuna. Alege un restaurant de pe GoMio.ro , rezerva o masa si invita-ti angajatii sa sarbatoriti impreuna succesul unui proiect. Atentie! Daca vrei sa iti arati aprecierea fata de un anumit angajat, o astfel de metoda nu este potrivita!! Gandeste-te la o altfel de recompensa, proportionala cu realizarile dovedite, de care ceilalti colegi nu vor beneficia. De exemplu, il poti trimite in locul tau la o conferinta, sau ii poti oferi un bonus, la final de an. Totusi, este necesar sa le acorzi atentie tuturor angajatilor si sa cauti mereu oportunitati de a-i recompensa pe fiecare in parte, recunoscandu-le meritele individuale.Poti sa le arati aprecierea ta, angajatilor, oferindu-le din cand in cand, diferite gustari. Apeland la aceasta metoda, poti opta pentru variante care sa corespunda bugetului tau. Poti comanda, la final de saptamana, pizza pentru toti angajatii, sau le poti pune la dispozitie fructe sau batoane energizante.De multe ori, pentru angajati, ziua de nastere poate fi o adevarata bataie de cap. Unii vin cu prajituri, altii comanda mancare, iar sarbatoarea devine, mai degraba, o responsabilitate. Insa, le poti arata angajatilor tai ca ii apreciezi pe toti, in mod egal, oferindu-le un tort aniversar. In acest fel ii vei scuti de o cheltuiala, dar si de o posibila sursa de stres.Atunci cand iti incurajezi angajatii sa aiba grija de sanatatea lor, le demonstrezi cat de mult ii apreciezi. Iar acum, poti face acest lucru chiar si cu un buget redus. In timp ce unele firme ofera asigurari medicale, la clinici private, altele dau diferite vouchere, pentru tratamente. De exemplu, le poti darui angajatilor sesiuni de masaj gratuite, realizate de un profesionist, o data pe luna, la birou, pentru a reduce nivelul de stres. De asemenea, le poti oferi reduceri sau carduri cadou la o sala de fitness, o piscina privata sau gratuitati la anumite servicii medicale.Acestea sunt, asadar, doar cateva metode prin care iti poti surprinde placut angajatii, facandu-i sa se simta apreciati. De multe ori, un feedback pozitiv ii poate face pe angajati sa devina mult mai motivati sa obtina rezultate si mai bune.