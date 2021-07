Cum functioneaza afacerea ta in perioada verii?

Promovarea trebuie sa fie facuta atat in mediul offline cat si in mediul online, pentru a oferi clientului cele mai bune produse si servicii. Odata stabilita strategia de promovare alaturi de o agentie de branding , procesul de vanzare poate incepe.Asa cum numarul vanzarilor creste in perioada sarbatorilor importante, efectul opus are loc cu precadere in perioada verii. Aceasta scadere sau stagnare a vanzarilor coincide cu vacanta de vara, cand clientii au alte preocupari in ceea ce priveste cumparaturile. Acestea se indreapta in special catre oferte de vacanta, produse cosmetice, electrocasnice sau articole specifice anotimpului cald.Este recomandat ca inainte de perioada sezoniera, sa gandesti cu atentie strategia de promovare si factorii care influenteaza vanzarea si de ce servicii de branding ai nevoie.O strategie de marketing bine pusa la punct trebuie sa inceapa cu cateva luni inainte de perioada verii. Daca stii ca afacerea are de suferit in aceasta perioada, pune accent mai mult pe produsele best seller sau cele care au un adaos mai mare. O agentie de branding poate fi de mare ajutor in promovarea acestor produse.In primul rand, verifica stocul produselor. Daca ai in vedere promovarea celor mai bine vandute produse, asigura-te ca nu vei ramane cu stocuri reduse. Stabileste preturi competitive, oferte atractive si gandeste-te la promovarea acestora. Promovarea implica multa pregatire, timp consumat, servicii de brading de calitate insa daca vei alege cel mai bune canale de promovare (video, imagini), succesul nu va inceta sa apara.Nu uita sa ai in vedere si serviciul de hosting. De ce am considera acest aspect important? Pentru ca daca campania de promovare merge bine, automat vanzarile cresc si serverul trebuie sa faca fata unui numar mare de comenzi. Scopul este de a incheia vanzarea si de a castiga cati mai multi clienti, nu de a suprasatura serverul cu cereri neindeplinite.Imediat ce ai stabilit detaliile campaniei si bugetul alocat, gandeste-l in mod creativ. Nu trebuie sa fie doar despre reduceri si oferte, ci trebuie sa pui produsul tau in valoare.Odata cazut in capcana competitiei bazate pe oferte reduse de pret va fi greu sa vinzi cu un profit adecvat. Doar o agentie de branding talentata iti mai poate salva imaginea in acest caz.Da-i suficiente motive clientului sa iti cumpere produsele, convinge-l sa fie interesat de afacerea ta.Foloseste servicii de branding pentru promovare, cauta cuvinte cheie relevante pentru afacerea ta, dar si pentru cautarile consumatorului.Trebuie sa iti cunosti publicul foarte bine pentru a face alegerea potrivita in ceea ce priveste selectarea canalelor de promovare. Sa nu uitam ca nu ni se potrivesc toate, depinde de specificul campaniei, afacerii pe care o detii, dar si de specificitatea publicului. Indiferent de ce agentie de branding vei folosi, pe langa Facebook, Google Ads, Instagram, ai in vedere si partea de SEO.- urmareste ce anume ai realizat de la inceputul anului si pana la momentul respectiv, bucura-te de succesul avut, schimba obiectivele daca nu se incadreaza pe drumul cel bun.- arunca-ti o privire pe volumul de munca si planifica in consecinta, poate e nevoie de personal suplimentar sau poate doresti sa redistribui indatoririle sau proiectele.- Fiind perioada de vara, este momentul in care te poti orienta spre invatarea unor noi deprinderi, skill-uri pentru dezvoltarea afacerii tale. Incearca sa vii cu ceva nou, sa implementezi ce ai invatat si sa te asiguri ca are sens pentru afacere.Vara este momentul oportun de a testa noi canale de generare a clientilor. Ar fi de recomandat reclamele cu pay-per click, Facebook live, marketing video, stories pe Instagram continut la obiect generat de o agentie de branding. Poti incepe un blog unde sa postezi informatii relevante pentru client. Nu uita si de inscrierea la newsletter sau abonarea la eventualul tau canalul de Youtube.- creaza noi pagini de destinatie relevante pentru produsele comercializate, adauga strategii rentabile pentru potentialii clienti.O pagina de destinatie este creata pentru a determina oamenii sa ia legatura cu tine, sa sune sau sa se inscrie in newsletter.- urmeaza o toamna aglomerata (Halloween, black Friday) in campanii, de ce sa nu folosesti vara pentru pentru a te organiza cat mai bine.Tocmai am stabilit pasii pe care sa ii urmam pentru a ne asigura de succesul afacerii pe perioada verii. Acum hai sa vedem ce fel de afacere este mai rentabila sau are mai mult success si de ce?In primul rand, evenimentele din aceasta perioada sunt prilejul ideal pentru promovare, pot atrage multi clienti, poti folosi multe promotii cu produse relevante. Fii deschis la oportunitati de dezvoltare si nu ezita sa apelezi la servicii de branding pentru campanii vizuale de succes.1. Restaurantele si terasele profita din plin de vizita turistilor prezenti pe perioada verii, ei pot opta pentru oferte noi si reduceri in fiecare zi.2. Magazinele care vand biciclete, trotinete si alte dispozitive pentru deplasare, pot recurge la flyere, concursuri sau promotii.3. Afacerile din domeniul bauturilor sau al produselor bio se pot promova cu usurinta in cadrul festivalurilor sau sarbatorilor.4. Specialistii in nutritie, sport, medicina pot promova un stil de viata sanatos prin testari gratuite, produse sanatoase, consultatii sau abonamente sport.Fie ca este vorba de o sarbatoare regionala, un concurs, targ sau eveniment muzical, toate reprezinta un cadru prielnic de promovare.Creaza continut creativ, fii atent la vizual (video, imagini, postere), aloca timp si resurse necesare si campania ta va avea succesul garantat pe perioada verii. 