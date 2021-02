Cum folosim indicatorii de performanta financiara pentru a monitoriza activitatea partenerilor de afaceri

Cu siguranta insa ca aceasta perioada este o provocare pentru toata lumea, iar un plus de prudenta poate sa faca diferenta intre succes si esec. Managementul riscului este esential in aceasta perioada. In cadrul acestui proces, persoana responsabila trebuie sa inteleaga modul de functionare a afacerii si detaliile sale operationale, identificand eventuale probleme potentiale inainte ca acestea sa apara.Monitorizarea periodica a partenerilor de afaceri este una dintre activitatile necesare in cadrul acestui proces. Succesul afacerii noastre depinde si de bonitatea partenerilor pe care ni-l alegem si de aceea este important sa stim din timp care este performanta financiara a acestora. Asa vom putea sa avem incredere intr-o colaborare de succes sau, dimpotriva, sa ne gandim la anumite masuri pe care le putem lua in legatura cu partenerii nostri de afaceri.Pentru a vedea daca partenerul tau de afaceri are o situatie financiara stabila, care nu iti va pune in pericol propriul business, poti analiza indicatorii sai financiari - asa cum sunt indicatorii de lichiditate, de profitabilitate sau de risc / datorii . Ai mai jos cateva informatii esentiale despre partenerii tai, pe care este bine sa le monitorizezi, daca vrei sa te asiguri ca acestia sunt de incredere.Lista firmelor aflate in insolventa este publicata de catre Buletinul Procedurilor de Insolventa (BPI) al Oficiului National al Registrului Comertului. Consultand BPI, poti afla care sunt firmele aflate in procedura de insolventa - fie prin declararea procedurii de insolvabilitate, fie la cererea creditorilor.Pentru o mai mare siguranta, consulta si informatiile oficiale cu privire la dosarele (litigiile) aflate pe rolul instantelor de judecata, inclusiv pe cele cu privire la o eventuala insolventa.Este esential sa stii daca unul dintre partenerii tai se afla in procedura de insolventa sau risca sa ajunga aici pentru a decide daca incetezi sau sa continui colaborarea cu un business.Reduci semnificativ riscul de a incheia parteneriate in pierdere pentru tine atunci cand verifici regulat care sunt datoriile la ANAF ale firmelor partenere. Datoriile la bugetul de stat si nivelul acestora sunt un indicator important al bonitatii unui partener de afaceri.Cunoscand indicatorii de performanta financiara ai firmei partenere - asa cum sunt cei de lichiditate, de profitabilitate sau de solvabilitate, indicatorii de eficienta a activitatii - iti vor oferi date importante despre evolutia firmei pe care o analizezi. De aceea, este important sa soliciti despre firmele partenere un raport cu privire la indicatorii economico-financiari ai acestora. Aceste informatii le poti afla si din rapoartele InfoQuick, un portal specializat in datele despre firme. Avantajul accesarii lor din aceste rapoarte este formatul prietenos si usor de parcurs in care iti sunt oferite.In plus, daca vorbim despre indicatori economico-financiari, din rapoartele InfoQuick vei afla si care este evolutia firmei pe care o analizezi in raport cu mediana sectorului din care face parte . In doar cateva minute, vei intelege daca ai in fata un partener de incredere sau daca trebuie sa sporesti gradul de prudenta sau chiar sa renunti la un partener, furnizor sau client.Tot din rapoartele InfoQuick poti afla si alte informatii asupra partenerilor tai: prezenta in Centrala Incidentelor de Plati sau datele cu privire la actionariat si relationari, situatia ipotecilor si a dosarelor in instante. Totul pentru a intelege rapid care este situatia financiara si comportamentul de plata al firmelor cu care colaborezi. Cunoscand toate aceste informatii, vei putea minimiza riscurile financiare, operationale sau legale la care este expusa compania ta. Pui in acest fel bazele unor parteneriate solide, alaturi de care firma ta va continua sa se dezvolte.