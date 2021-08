Afla in continuare cum creezi un outfit office impecabil, fara a pierde zeci de minute in fata dulapului de haine.Costumele barbatesti de calitate se ridica, deseori, la preturi destul de mari, insa stilistii ne impartasesc un truc util pe care il poti pune in aplicare pentru combinatii vestimentare adecvate jobului pe care il ai. Mizeaza intotdeauna pe costumele all season, pe care le poti purta indiferent de anotimp (dupa cum sugereaza chiar denumirea lor) si de temperaturile din birou. Costumele din aceasta categorie reprezinta o investitie smart in garderoba oricarui gentleman cu gusturi vestimentare sofisticate.Desi stilul office nu permite combinatii de culori excentrice, acest lucru nu inseamna ca trebuie sa te limitezi la negru si alb. Poti crea tinute masculine perfecte pentru birou daca tii cont de principiile cromatice pe care le promoveaza roata culorilor. Conform uneia dintre cele mai importante reguli de asortare a nuantelor, nu poti da gres alegand perechi de culori complementare. De exemplu, daca porti un costum bleumarin, poti accesoriza fara griji o cravata cu imprimeu oranj, ca accent pentru a scoate din banal intreaga tinuta.Folosirea parfumului este o modalitate de a adauga o nota personala oricarei tinute. Si totusi, atunci cand mergi la birou recomandarea noastra este sa folosesti parfumuri barbatesti discrete, pastrand aromele intense pentru alte ocazii. Orienteaza-te catre parfumurile fresh, (cum sunt cele cu arome de citrice) care nu ii va deranja pe colegii de birou. De asemenea, daca lucrezi intr-un spatiu aglomerat, alaturi de multe alte persoane, incearca si parfumurile soft cu lavanda, vetier sau patchouli. O alta regula importanta de care sa tii cont este sa eviti pulverizarea in exces a apei de toaleta.Dupa alegerea tinutei, urmeaza completarea look-ului cu accesorii adecvate stilului business. Asa cum te asteptai si de data aceasta sfatul nostru este sa nu exagerezi, deoarece un outfit office masculin mizeaza de multe ori pe simplitate. Fara a incarca, deci, tinuta, poti opta pentru o servieta eleganta in care sa pastrezi la indemana documentele de care ai nevoie la job, precum si alte accesorii. O curea, un ceas elegant si o cravata isi au si ele un loc binemeritat in tinutele office barbatesti.Focusandu-te doar pe haine, atunci cand alegi vestimentatia pentru birou ai putea neglija o alegerea la fel de importanta - anume cea a incaltarilor. Pentru a crea un look impecabil alege pantofi made to measure, din pielea de calitate, in nuante versatile, potrivite contextului in care le vei purta. Nu in ultimul rand, incaltamintea pentru birou trebuie sa fie confortabila, mai ales daca petreci mult timp in picioare sau deplasandu-te dintr-o parte in alta a orasului pentru diverse intalniri. Din punct de vedere cromatic, alege pantofii negri, clasici, dar si nuante de maro sau visiniu pentru a sparge monotonia tinutelor.Outfit-ul business necesita o atentie deosebita la detalii. Pentru a crea un concept vestimentar potrivit pentru mersul la birou ia in calcul principiile de baza ale stilului office, precum si regulile impuse de fiecare companie in parte.