Cum adaugi coduri CAEN unei firme, Intreprinderi Individuale sau unei Persoane Fizice Autorizate?

Cererea de inregistrare tipizata , formular pus la dispozitie de catre ONRC,

(cu privire la indeplinirea conditiilor de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii pentru activitatile precizate in declaratia-tip), Alte documente, daca este cazul - aici pot fi solicitate certificatele constatatoare ale societatii, eventuale avize cerute de legi speciale, pentru anumite coduri CAEN, certificatul de inregistrare in original, daca se modifica obiectul principal de activitate al firmei, dovezile de plata ale unor taxe, daca este cazul etc.

Acestea contin activitatile ce pot fi desfasurate de catre o companie si sunt grupate in patru grupe ierarhice. Codurile au un rol statistic. Cu ajutorul acestora, putem vedea care dintre activitatile economice performeaza mai bine la nivelul zonelor sau al intregii tari. CAEN este, de altfel, un acronim pentru Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala.Cu ajutorul codurilor CAEN, poti sa analizezi piata, pentru a intelege care sunt sectoarele de activitate performante sau care este locul tau pe piata in care activezi. Cel mai simplu faci acest lucru prin intermediul unei platforme care oferta informatii despre firme , intr-un format prietenos si usor accesibil.Platforma online InfoQuick, de exemplu, iti ofera o multitudine de date despre o societate, la o simpla cautare in lista firmelor, dupa codul CAEN Orice firma va avea un cod CAEN principal, care reprezinta domeniul sau de activitate. Legislatia insa permite ca o organizatie sa castige bani din mai multe activitati, avand posibilitatea de a inregistra mai multe coduri CAEN secundare.Daca vorbim despre Persoanele Fizice Autorizate insa, acestea pot avea maxim 5 coduri CAEN, in timp ce Intreprinderile Individuale - maxim 10.Exista si o serie de restrictii pentru desfasurarea anumitor activitati de catre unele dintre organizatii, asa ca este foarte important sa te interesezi la timp de acestea, pentru a nu avea surprize. Pe site-ul Registrului Comertului gasesti toate informatiile cu privire la activitatile interzise anumitor agenti economici.Ideal ar fi ca, inca de la infiintarea companiei, sa iei in considerare cat mai multe activitati si sa treci cat mai multe coduri CAEN. Atentie, este necesar ca aceste coduri sa fie activate inainte de a putea emite facturi pe activitatile care le corespund. Activarea sau autorizarea presupune anuntarea autoritatilor (DSP, DSV, ITM, AFM) ca ai inceput activitatea pe aceste coduri, care vor aparea pe Certificatul Constatator de Autorizare.Daca insa, din varii motive, ai omis includerea unor coduri CAEN si vrei sa te extinzi cu una sau mai multe activitati suplimentare, ai aceasta posibilitate.Pentru a adauga sau modifica unul sau mai multe coduri CAEN pentru firma ta, va trebui sa depui la ONRC o serie de documente, respectiv:Documentele pot fi depuse personal la Registrul Comertului din localitatea in care se afla sediul social al companiei, dar si transmise electronic sau prin posta si servicii de curierat.Daca un SRL poate avea oricat de multe coduri CAEN, nu la fel stau lucrurile in cazul Persoanei Fizice Autorizate sau Intreprinderii Individuale. PFA-ul poate avea maxim 5 coduri CAEN, in timp ce Intreprinderea Individuala - maxim 10.Asa ca este important ca atunci cand selectionezi codurile CAEN sa o faci cu atentie. Vestea buna este ca procedura prin care adaugi sau inlocuiesti un cod CAEN nu este foarte complicata, presupunand depunerea unor documente. Acestea sunt Certificatul de inregistrare, Certificatele Constatatoare si copie dupa CI.Pentru a autoriza un cod CAEN, PFA-ul are nevoie si de dovada calificarilor sau a experientei de minim doi ani in domeniul in care se solicita codul CAEN respectiv.In concluzie, adaugarea unuia sau mai multor coduri CAEN si autorizarea lor nu este o procedura complicata. Implica, totusi, alcatuirea unui dosar si depunerea acestuia la sediul ONRC din localitatea sediului social.