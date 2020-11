Cum a afectat pandemia de COVID-19 industria publicitatii si ce trebuie sa faci pentru a razbi intr-o perioada atat de dificila?

O parte din specialistii care activeaza in mediul virtual sustin ca aceasta criza va avea asupra companiilor un impact mai grav decat cea din anul 2008 si trebuie sa ne pregatim deja pentru ce-i mai rau daca vrem sa facem fata situatiei si sa iesim cu bine la liman.Ca regula generala in ceea ce priveste industria publicitatii putem spune din ceea ce am observat pana acum, ca orice schimbare la nivelul produsului intern brut afecteaza si modul in care patronii aleg sa-si distribuie bugetul de promovare. Un fenomen real care demonstreaza acest lucru este situatia din Statele Unite ale Americii din ultimii trei ani.Pentru ca in anul 2017, 2018, respectiv 2019 produsul intern brut a avut o crestere cuprinsa intre 3 si 6 procente, piata publicitatii devenise tot mai valoroasa, iar inainte de inceperea pandemiei se estima ca va ajunge pana la 865 de miliarde de dolari in anul 2024, in conditiile in care in anul 2019 valora 646 de miliarde de dolari.Cu toate acestea, pandemia de coronavirus ne-a facut pe toti sa ne regandim modul de a actiona cand vine vorba de afaceri, mai ales in ceea ce priveste bugetul acordat publicitatii.Nu a mai ramas mult din anul 2020, dar perioada urmatoare este una foarte provocatoare atat pentru cei care lucreaza in publicitate, cat si pentru cei care platesc pentru ea.Cand toata lumea pare sa fi pus stop cheltuielilor pentru publicitate, indemnul de a te specializa in promovarea online poate parea cel putin paradoxal. Dar cand atat antreprenorii, cat si oamenii din publicitate par sa se concentreze pe alte lucruri, acum este momentul potrivit pentru tine de a face o schimbare. Iata si de ce:Daca pandemia a afectat radical volumul vanzarilor companiei tale, este un lucru de inteles de ce ai ales sa redirectionezi bugetul de publicitate in alte scopuri. Dar chiar si in aceste conditii, este extrem de periculos sa renunti complet la promovare deoarece prin intermediul ei te faci remarcat in fata clientilor. De aceea, chiar daca pentru o perioada te-ai hotarat sa nu mai colaborezi cu specialisti in domeniul publicitatii si sa te concentrezi pe lucrurile de maxima importanta in momentul de fata, ar trebui sa-ti iei asupra ta responsabilitatile promovarii si prin cateva tehnici eficiente si sigure de marketing online sa continui a-ti consolida reputatia in piata. Promovarea in mediul virtual nu se poate face doar prin contractarea unui serviciu extern, specializat in astfel de activitati, ci si intern, chiar daca nu la aceeasi scara.Chiar daca acum pare ca multe domenii nu mai au niciun viitor, cand vine vorba de publicitate cei mai buni vor razbi pana la capat si vor ramane ca si pana acum puternic ancorati in domeniul lor de activitate. De aceea, daca ai de gand sa-ti incepi o cariera in domeniul promovarii online, sau activezi deja in aceasta industrie si vrei sa te perfectionezi, acum este momentul sa actionezi deoarece ai toate sansele de a ajunge cu cel putin un pas inaintea competitiei.Cu alte cuvinte, indiferent de statul tau si daca privesti publicitatea ca un mod de consolidare a prezentei pe piata sau ea s-a transformat deja pentru tine intr-un mod de trai, atunci este momentul sa te perfectionezi si sa iei in considerare importanta dobandirii unor noi aptitudini.Academia Rezistenta Online pune la dispozitia celor care vor sa-si faca un nume in domeniul publicitatii virtuale cursuri marketing online , dar si cursuri SEO sau cursuri Google Ads destinate incepatorilor si persoanelor cu un nivel de cunostinte intermediar. Prin intermediul acestor cursuri de marketing online ai sansa in calitate de antreprenor sa te remarci in mediul virtual pe cont propriu, fara a-ti mai cheltui pretioasele resurse pe servicii externe de promovare, iar in calitate de om de marketing sa dobandesti skill-uri noi cu ajutorul carora castigi si mai multi clienti si sa devii mai bun decat concurenta.Cursurile Rezistenta Online sunt acreditate de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei din Romania din partea carora la finalul perioadei de pregatire toti cursantii primesc un certificat de calificare profesionala, un document util oricarei persoane care urmareste cladirea unei cariere plina de satisfactii in domeniul promovarii online. De asemenea, toti absolventii cursului pot obtine si un certificat eliberat de London Marketing Academy acreditat CPD.London Marketing Academy este o academie special conceputa pentru pregatirea antreprenorilor si celor care urmaresc obtinerea unui job in marketing sau publicitate, cu traineri foarte experimentati in domeniul lor de activitate si cu deschidere catre o comunicare eficientaToate cursurile oferite de Academia Rezistenta Online se desfasoara pe internet, prin intermediul Skype-ului, motiv pentru care nu trebuie sa-ti faci griji cu privire la riscul de infectie cu virusul COVID-19 si nici la timpul pe care altfel l-ai fi pierdut pe drum catre si de la institutia de invatamant, cand programul tau este deja unul extrem de aglomerat in aceasta perioada. In plus, pentru ca tu sa beneficiezi la maxim de aceasta oportunitate, preturile propuse de Academia Rezistenta Online pentru cursurile speciale de marketing online sunt preturi promotionale, micsorate de la 3.200 de lei, la 2.900! Asa ca nu te lasa coplesit de situatie, ci transforma intr-o oportunitate speciala aceasta criza nemaiintalnita pana in prezent!