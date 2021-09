Cu SmartBill și Visa adaugi simplitate afacerii tale – au mai ramas cateva zile pana la finalul promotiei!

Digitalizarea s-a transformat in normalitate. Prezenta online nu mai este de multa vreme o optiune, iar in ultimul an si jumatate a devenit o reala obligație pentru orice companie care isi propune să fie si sa ramana competitiva.

Chiar daca multi antreprenori nu posedă cunoștințele tehnice necesare unei tranziții ușoare către mediul online, este important de stiut că aproape orice soft este creat pentru a fi utilizat de oricine, indiferent de afinitatea pe care o are pentru tehnologie. Daca ar fi sa dam un exemplu, am vorbi despre programul de facturare SmartBill -recunoscut și iubit tocmai pentru ca este atat de simplu de folosit.

Digitalizarea inseamna inainte de toate automatizare. Orice soft care are capacitatea de a eficientiza o operatiune de business, economisindu-le antreprenorilor timp sau bani, reprezinta o automatizare.

Exista o multitudine de automatizari permise de tehnologie, unele evidente, altele mai putin. Si tocmai printre acestea mai putin evidente se numara adaugarea Butonului de plata pe documentele pe care antreprenorii le trimit clientilor, ceea ce le permite acestora sa plateasca mai usor sumele restante, iar antreprenorilor sa le incaseze mai rapid.

Promotia lansata de programul de facturare SmartBill si Visa incurajeaza adaugarea Butonului de plata pe facturile si proformele emise clientilor si de adreseaza tuturor antreprenorilor care:

Sunt deja titularii unui cont SmartBill, dar inca nu si-au creat un cont la unul dintre procesatorii de plati acreditati din contul lor de SmartBill (Netopia Payments sau EuPlatesc), ei neputand astfel sa adauge Butonul de plata pe facturile si proformele emise clientilor lor

Isi deschid cont SmartBill si din acesta isi creeaza cont la unul dintre cei doi procesatori de plati mentionati mai sus, adaugand apoi Butonul de plata atunci cand emiti facturi si proforme clientilor lor

Atunci cand antreprenorii adauga Butonul de plata pe documentele emise clientilor lor, le permit acestora sa achite mai simplu si cu siguranta mai rapid sumele restante. In plus, creste astfel rata de incasare a facturilor si proformelor emise, asigurand business-ului un cash-flow sanatos.

A mai ramas putin timp pana la finalul acestei promotii, iar daca nu te-ai inscris inca, fa-o cat mai repede si bucura-te de avantajele pe care le prezinta: 6 luni de SmartBill gratuit, 3 luni cu 0 comision la tranzactiile cu cardul pana la limita de 1 000 000 lei procesati si, in plus, intri in cursa pentru a castiga o masina electrica Volkswagen ID.3!

Tot ce trebuie sa faci este sa adaugi Butonul de plata pe facturile sau proformele emise clientilor tai! Detalii despre promotia initiata de SmartBill si Visa gasesti aici.

