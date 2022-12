Coșurile cadou de la Finestore, modul gustos și elegant prin care le spui ʺMulțumesc!ʺ angajaților fideli la sfârșit de an!

Crăciunul este, fără doar și poate, o sărbătoare a bucuriei, a răsfățurilor culinare și a timpului petrecut în familie! Dacă de zile libere te-ai asigurat că le oferi angajaților tăi pentru a avea cât mai multe momente de relaxare alături de cei dragi de sărbători, de bucuriile senzoriale se ocupă FineStore!

Un coș cadou pregătit cu măiestrie și îndemânare de experții celui mai mare magazin online de băuturi alcoolice din România va aduce multe motive de veselie în rândul angajaților, dar și sentimentul că sunt apreciați la adevărata lor valoare. Astfel de momente, oferite din când în când subalternilor, îți asigură și ție un sentiment de satisfacție personală și contribuie la o bună consolidare a relației voastre profesionale.

Alegeri inspirate din peste 100 de modele de coșuri cadou

Coșurile cadou sunt practice și elegante și conțin nenumărate produse rafinate ce pot fi împărțite cu toți membrii familiei in ziua de Crăciun! În plus, sunt potrivite pentru orice preferințe și bugete. Pe FineStore ai peste 100 de modele de coșuri cadou din care să alegi daruri potrivite pentru cei care ți-au fost, pentru încă un an, alături la bine și la greu!

Coșurile cadou conțin, în general, cel puțin o băutură alcoolică rafinată, alături de cozonac pufos, panettone delicios, praline dintre cele mai fine, fursecuri daneze, trufe franțuzești, bomboane de peste tot din lume, diverse sortimente de ciocolată și multe alte surprize dulci.

Dacă vrei să-ți răsfeți angajații și cu alte tipuri de gustări, poți alege coșuri cadou care includ și terină de gâscă, de fazan sau dulcețuri dintre cele mai diverse, cafea cu aromă intensă sau ceaiuri fructate. Poți opta și pentru unele care includ accesorii variate, precum produse cosmetice, ceasuri, instrumente de scris de la branduri renumite sau seturi premium pentru cocktailurile care vor da tonul distracției de la petrecerile de sărbători.

Iar dacă ai de gând să le oferi angajaților tăi cadourile de Crăciun în cadrul unei întâlniri de zile mari la birou, este bine să știi că tot pe FineStore găsești, la prețuri bune, băuturi alcoolice diverse, de la șampanie, vin, vodkă, rom, gin, lichior, whisky, tequila coniac și până la băuturi tradiționale! În situația în care vrei ca angajații să-și găsească acasă cadourile de la Moș Crăciun, este bine să știi că FineStore asigură livrare rapidă și chiar chiar gratuită pentriu comenzi ce depășesc 199 de lei! An Nou doar cu bucurii!

