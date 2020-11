Cosul de cumparaturi, un echipament important pentru designul magazinelor

*Sunt ideale pentru a transporta cantitati mici de articole de la rafturi, la casele de marcat

*Sunt practice pentru clientii care vor sa cumpere doar cateva produse, in mod rapid

*Se pot lua de la intrarea in magazin fara acel sistem de depunere a monedelor, deci in acest mod se economiseste timp

*Unele modele au manere si deci sunt in versiunea clasica

*Alte modele sunt cu doua roti, sau cu rotile silicon cu rulmenti si maner retractabil, pot fi rulate asemenea unui carucior

*Au un design placut si robust, sunt in culori vibrante - rosu, albastru, verde.

*Cele din metal sunt mai usor de furat, comparativ cu cele din plastic

*Desi sunt realizate din metal, acest material nu este indestructibil, poate fi deteriorat

*Comparativ cu modelele din plastic, carucioarele din metal sunt mai puternice, cantaresc mai putin pentru ca structura metalica este usoara, insa fac mai mult zgomot

*In caz de daune, ce apar la transportul unor incarcaturi prea grele, carucioarele din plastic necesita reparatii mai costisitoare, decat cele din metal.

In ultimele luni, sectorul comertului cu amanuntul a investit in deschiderea de noi magazine si in imbunatatirea si reconditionarea celor existente. S-a dorit satisfacerea nevoilor clientilor care au devenit tot mai pretentiosi, pentru ca acestia sa se bucure de cumparaturi. Un lucru important a fost si acela de a imbunatati relatia dintre comerciantii cu amanuntul si de a face fata provocarilor acestui sector care s-a dovedit a fi competitiv.Fara indoiala, acest sector al comertului cu amanuntul este important pentru consumatori si pentru economie. In el sunt implicate un numar mare de intreprinderi si locuri de munca, de aceea poate fi esential pentru stimularea cresterii economice.O parte din intreprinderile active, cum sunt IMM-urile, interactioneaza cu angrosistii, fabricantii de produse, cu logistica, transporturile si alte servicii.Comerciantii cu amanuntul au incercat in acest an sa imbunatateasca experienta de cumparare a romanilor, prin servicii mai bune si o imagine atent creata. Spre exemplu, in prezent se pune accent pe echipamentele de vanzare cu amanuntul, rafturi ce ofera o accesibilitate mai mare, iluminat adecvat, cosuri de cumparaturi , echipamente frigorifice si multe altele.In privinta cosurilor de cumparaturi, care au fost considerate pana acum doar ca simple articole ce ajuta la transportul produselor, s-a dorit o schimbare a tendintelor catre magazin. In prezent, cosurile de cumparaturi si carucioarele pe roti sunt moderne si mai atractive, ele reprezinta elemente cheie ale echipamentelor magazinelor.Comerciantii cu amanuntul considera cosurile de cumparaturi ca elemente importante care insotesc clientii care intra in magazin. Ei au facut o serie de schimbari, care constau in personalizarea culorilor cosurilor de cumparaturi, adaugarea de logo-uri si publicitate. Toate acestea sunt parte esentiala a designului magazinului.Managerii de magazine sunt convinsi de faptul ca a avea cosurile de cumparaturi potrivite face diferenta, pentru ca aceste echipamente sunt folosite in mod frecvent de clienti la cumpararea de produse. Acest lucru este valabil si pentru carucioarele de cumparaturi care sunt din metal sau din plastic. Ambele sunt importante, pot fi in culori diferite si pot avea pe ele logo-ul companiei. In acest fel, ele pot ajuta in publicitate, in promovarea marcii, ceea ce este un mare avantaj. O caracteristica este tava inferioara, in care cumparatorii pot depozita mai multe bunuri.Intre carucioarele din metal si cele din plastic exista cateva diferente si anume:In concluzie, ambele carucioare au avantaje si dezavantaje. In prezent, exista producatori care ofera solutii inovatoare de cosuri de cumparaturi si carucioare pentru comerciantii cu amanuntul, care fac cumparaturile sa fie mai putin stresante.