cora Romania si foodpanda fac un parteneriat pentru livrari rapide la domiciliu in 60 de minute

Incepand cu 21 aprilie 2020, consumatorii vor putea comanda de acasa, prin platforma foodpanda, alegand din peste 1.000 de produse alimentare si non-alimentare comercializate de cora, pe care foodpanda le va livra, in regim expres, intr-o prima etapa in zona de proximitate a hipermarketului cora Lujerului.Prin urmare, pana la data de 1 mai 2020, proiectul se afla in faza pilot, ceea ce presupune livrarea de comenzi doar in zona hipermarketului cora Lujerului, pe o raza de aproximativ 5 kilometri. Astfel, doar cei care comanda cu livrare in aceasta zona pot sa acceseze acest nou serviciu.Dupa data de 1 mai 2020, serviciul va fi disponibil la nivelul tuturor hipermarketurilor cora din Capitala, pentru cei care doresc livrare pe o raza de aproximativ 8 km in jurul acestora.Pana la finalul lunii mai, serviciul de livrare expres va fi disponibil si in alte orase in care cora e prezenta - Bucuresti, Ploiesti, Constanta, Cluj, Bacau si Baia Mare, Drobeta Turnu Severin - pentru a putea deservi un numar cat mai mare de clienti.Flota de livratori foodpanda va livra comenzile in regim expres, in 60 de minute de cand comanda este plasata in aplicatia foodpanda, de luni pana vineri, intre orele 10:00 - 21:30. Taxa de livrare variaza intre 10 - 20 lei, in functie de aria de livrare. Valoarea minima a comenzii este de 50 lei si greutatea maxim acceptata pentru o comanda este de 20 kg."Ne tinem promisiunea de a asigura rapid clientilor nostri produsele de baza de care au nevoie, fara a fi nevoie sa iasa la cumparaturi.De aceea ne bucuram sa ii avem parteneri pe cei de la foodpanda, ale caror servicii de livrare sunt cunoscute si apreciate si astfel sa crestem capacitatea de acoperire.Ne uitam cu atentie la sugestiile clientilor si le ascultam opiniile astfel incat sa optimizam modul de lucru, iar acest parteneriat strategic este raspunsul la noile nevoi si obiceiuri de consum ale clientilor nostri si ai foodpanda.Parteneriatul cu foodpanda se inscrie in acest efort al nostru de a fi mai buni si de a livra produsele cora mai rapid, in cat mai multe case", a spus Claudia Badea, directorul operational al platformei e-commerce cora.ro."Noul partene