Consiergo te ajuta sa-ti pastrezi angajatii. Fericiti.

Aproape ca ne gandim cu nostalgie la inceputul anului 2020 cand lupta continua pentru oamenii valorosi a insemnat "doar" o competitivitate intensa pe piata muncii. Atragerea si retentia era dificila deja, apoi pandemia a schimbat regulile jocului. Daca inainte reuseam sa tinem ritmul cu evolutia pachetelor de beneficiile oferite in piata, care oricum trebuiau dezvoltate periodic ca sa se diferentieze, acum contextul ne impinge si mai mult sa ne reinventam si sa descoperim alte valente ale brandului de angajator. Dar se spune ca vremurile grele ne forteaza sa gasim solutiile cele mai creative.Comunicarea cu colegii atat din punct de vedere proiecte cat si din punct de vedere employer branding este mai greu de realizat ca niciodata. Cultura organizationala pe care dorim sa o promovam nu se mai poate transmite prin amenajarea biroului, sali pentru relaxare, masaj la birou sau alte facilitati cu care am contribuit la starea de bine a angajatiilor nostri. Mai mult, viata de zi cu zi a angajatului roman s-a schimbat radical in 2020 si dezavantajele par sa fie mai accentuate ca si avantajele. Da, este un avantaj faptul ca lucram in mare parte sau exclusiv de acasa, ca economism timpul petrecut in trafic si ca ne desfasuram activitatea mai mult online, astfel ne putem izola si stii in mai mare siguranta. In acelasi timp majoritatea suntem niste fiinte care lucram mai bine daca avem un cadru planificat si organizat. La birou, de la 9 la 6. Prin urmare ne afecteaza faptul ca nu mai exista aceasta limitare fizica, nu mai avem acceasi rutina de dimineata, practic ne trezim si ne asezam direct la birou, ne lipsesc pauzele de cafea sau tigara, reintalnirea de luni dimineata in care discutam ce am mai facut peste weekend sau pur si simplu momentele de destindere din birou, cand radem la aceeasi gluma alaturi de colegii de birou. Pe scurt nu mai exista limita dintre viata profesionala si cea personala dar suntem limitati social. Nu mai este un secret ca toti acesti factori contribuie semnificativ la cresterea nivelului de stres.De aceea in momentul de fata, investitia in employer branding a ajuns sa fie una dintre cele mai importante investitii care trebuie facute intr-o companie.In primul rand, este nevoie de schimbarea perspectivei din care abordam subiectul. Facilitatile de la birou trebuie inlocuite cu unele care sunt intr-adevar relevante si utile. Provocarile actuale dovedesc ca doar cei care inteleg ce inseamna relatia dintre companie si angajat vor face cu adevarat diferenta. In ce consta aceasta? In empatie. In a face angajatul sa simta ca esti cu adevarat langa el, ca il sprijini in noile probleme cu care se confrunta, ca ii intelegi contextul si ii oferi solutii valoroase. Ca il ajuti sa priveasca ziua de maine cu mai putin stres si mai mult optimism.Iar noi te ajutam pe tine ca sa poti realiza cu usurinta acest lucru. Noi credem ca un serviciu este bun daca poate fi adaptat la orice context. Desi serviciile de concierge sunt asociate doar cu servicii de lux, destinate exclusiv unei categorii sociale de varf, noi credem ca, in contextul actual, serviciileinseamna Employee Care . De aceea, am conceput un pachet special de servicii, pornind tocmai de la nevoile angajatilor.a facut si continua sa faca toti pasii necesari pentru a-si pastra sanatosi clientii, angajatii si colaboratorii. Serviciile concierge sunt disponibile 24/7 si pot fi accesate de la distanta printr-un simplu apel telefonic sau prin aplicatia mobila dedicata.Eficienta si mai mult timp liber. Totul se rezolva de la distanta printr-un singur contact, cu o singura firma, care inlocuieste procesul anevoios de a cauta cei mai buni specialisti din diverse domenii, de a contracta serviciile de care au nevoie sau de a rezolva o urgenta cu care se confrunta. Pentru angajat, acest lucru inseamna mai mult timp liber, dedicat lucrurilor care conteaza cu adevarat.Echipa Consiergo activeaza in domeniu de 10 ani, oferind mereu profesionalism, dedicare si confidentialitate prin parteneriatele cu furnizori de top, dedicati din tara si din strainatate.Pentru echipa noastra nu exista "nu se poate", gasim solutia la orice problema. Indiferent daca e vorba de o urgenta sau de o provocare care tine de limita de timp sau deplasare, echipa Consiergo vine in sprijinul angajatilor oricand, prin serviciileO ora libera in plus poate insemna foarte mult intr-o zi in care nu mai trebuie ridicate hainele de la spalatorie, facute cumparaturi, cautat cadouri, ridicata masina de la spalatorie sau servisare sau dusa pentru schimbare anvelope sau cautat cea mai buna curatatorie pentru paltonul preferat. Defapt, tot trebuie facute dar le face altcineva pentru tine. O sarcina in minus pe lista zilnica este egala cu relaxarea mentala si fizica.Nevoile si dezvoltarea copiilor nostri sunt mereu pe primul loc, fie care vorbim de acces la experti din educatie pentru scolile locale sau internationale, profesori pentru meditatii sau hobby, bone, psihologi, medici pediatri, sau chiar de dezvoltarea unui plan customizat de activitate pentru timpul liber. Si evident, cu totii ne dorim sa le oferim cele mai bune optiuni viitoarei generatii.Cand vine vorba de ingrijirea bunicilor sau a parintilor, nimic nu e prea mult sau prea greu. Ne-au oferit acelasi lucru la randul lor, acum e momentul sa-i rasplatim. Consiergo ofera sprijinul de care ai nevoie in ingrijirea lor prin servicii de livrare mancare si medicamente, testari la domiciliu, recomandari medicale, recrutare personal de ingrijire, recomandari camine pentru varstnici sau transfer auto, in siguranta, oricand ai nevoie.Te poti simti oricand ca un VIP prin asistenta la aeroport sau servicii de management la destinatie - bilete de avion, cazari si rezervari.In primul rand, diferentiere in piata si apreciere reala din partea angajatilor. Employee Care by Consiergo este un serviciu nou si unic in Romania, dezvoltat pentru a oferi un stil de viata diferit.Serviciile de Employee Care by Consierge sunt o cale usoara si integrata prin care poti oferi beneficii care conteaza cu adevarat. Angajatii si familiile lor se vor bucura de ajutor, de siguranta si de o stare mai buna, fapt care impacteaza in mod direct productivitatea si loialitate, dar mai ales sentimentul de apartenenta la o echipa care ii respecta si apreciaza cu adevarat.Cel mai important lucru? Siguranta de a beneficia de un sprijin constant, indiferent de cerinte, nu poate fi perceput altfel decat ca o plus valoare de catre orice angajat din companie.CONSIERGO este prima companie full-service de tip concierge din Romania, cu un portofoliu impresionant de clienti, peste 150 de furnizori de top din toate domeniile si expertiza internationala prin intermediul partenerilor straini.Compania ofera o gama variata de servicii premium de concierge, din domenii precum: Business & Personal, Lifestyle & Wellness, Casa & Administrativ, Recomandari Medicale si Turism & Evenimente.Cu o echipa cu peste 10 ani de experienta in acest domeniu si o abordare profesionista si personalizata a serviciilor, CONSIERGO si-a castigat aprecierea in randul clientilor sai, avand in portofoliu companii bancare, financiare, IT sau industria farmaceutica cu renume.