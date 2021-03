Conditiile Incoterms. Ce sunt, ce importanta au si ce spectru de activitati acopera acestea?

Ce reprezinta conditiile Incoterms?

De ce sunt importante conditiile Incoterms?

Ce NU asigura conditiile Incoterms?

Conditiile Incoterms pentru transporturile de marfa rutiere

Stabilirea si respectarea unui set de termeni comerciali internationali a fost o masura adoptata cu, pe o piata internationala a bunurilor.Dezvoltam subiectul conditiilor Incoterms in randurile de mai jos:"Incoterms" reprezinta, de fapt, un acronim pentru: International Commercial Terrms. Este un set de reguli, ce a fost publicat pentru prima data in anul 1936, cu rolul clar de a defini fara echivoc responsabilitatile in cazul tranzactiilor comerciale internationale.Astfel, pe baza respectarii regulilor Incoterms, se poate identifica extrem de simplu intinderea obligatiilor fiecarei parti cosemnatare a unui contract comercial, in privinta uneia dintre cele mai importante componente ale sale:Aceste norme sunt vitale pentru finalizarea tranzactiilor comerciale internationale, pentru ca, inainte de toate,Astfel, costurile generate de posibile neintelegeri sau neconcordante (fus orar, limba, cultura, politici specifice unei parti implicate in proces) sunt eliminate.Este important de precizat faptul ca setul de conditii Incoterms acopera toate activitatile, riscurile si costurile implicate in procesul de tranzactionare a bunurilor, de la vanzator la cumparator.Concret, regulile Incoterms definesc- Organizarea si plata transportului de marfa (indiferent de natura acestuia - maritim, aerian, feroviar sau rutier);- Realizarea documentatiei privind procedurile de import-export;- Asigurarea altor servicii de logistica , adiacente acestui tip de activitate: incarcare, descarcare.- Asigurarea bunurilor in toate etapele prestabilite de contract;, de la vanzator catre cumparator. Stabilirea cu exactitate a aspectelor ce tin de aceasta speta este mai mult decat importanta, mai ales in cazul in care bunurile expediate sunt pierdute, furate, deteriorate.- NU determina proprietatea sau titlul de transfer pentru bunuri;- NU specifica termenii de plata pentru respectiva tranzactie comerciala;- NU se aplica pentru contractele de prestari servicii;- NU definesc drepturi si obligatii contractuale (cu exceptia livrarilor);- NU protejeaza partile de riscuri sau pierderi proprii;- NU asigura produsele inainte / dupa livrarea lor;- NU reprezinta o lege, deoarece NU exista o valoare implicita Intercoms.In cazul transporturilor internationale de marfuri pe cale rutiera, respectarea conditiilor Incoterms genereaza si mai multa transparenta pentru partile implicate in tranzactia comerciala respectiva.Iata care sunt cele mai importante clauze Incoterms pentru transporturile internationale de marfuri, pe cale rutiera:Marfa este pusa la dispozitia cumparatorului la sediul vanzatorului. Cumparatorul este responsabil pentru plata transportului si costul asigurarii.Vanzatorul preda marfa primului transportator numit de cumparator, intr-un loc prestabilit, cu marfa vamuita pentru transport.Vanzatorul plateste transportul pana la destinatia convenita. Riscurile de pierdere sau deteriorare a marfii, sau orice alte riscuri, trec la vanzator in momentul predarii marfii catre primul transportator. Vanzatorul are obligatia de a asigura vamuirea marfii pentru transport.Vanzatorul are aceleasi obligatii ca in cazul CPT, iar in plus, acopera si asigura marfa pentru situatii de pierdere sau deteriorare pe timpul transportului. Vanzatorul are obligatia de a asigura vamuirea marfii pentru export.Vanzatorul asigura livrarea si descarcarea marfurilor in terminalul stabilit alaturi de cumparator, unde terminalul poate fi: chei portuar, depozit, terminal cargo sau feroviar.Vanzatorul are obligatia sa acopere vamuirea marfii pentru export, precum si costurile cu livrarea / descarcarea la terminalul convenit.Vanzatorul livreaza marfurile la locul stabilit alaturi de cumparator. Vanzatorul are obligatia sa asigure vamuirea marfii pentru export si acopera toate costurile de transport, livrare si descarcare la destinatia convenita. * - DAP inlocuieste vechile clauze DAF si DDU.Livrarea se considera efectuata atunci cand marfa a fost pusa la dispozitia cumparatorului, in locul convenit cu acesta. Livrarea se considera efectuata atunci cand marfa a fost pusa la dispozitia cumparatorului, in locul convenit cu acesta. Vanzatorul are obligatia de a acoperi toate costurile si riscurile legate de livrarea marfurilor in locul convenit, inclusiv taxele vamale, atat de export, cat si de import la locul de destinatie, precum si alte taxe si speze legate de import.