Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei cere Parlamentului sa nu adopte in forma actuala masurile pentru sectorul financiar-bancar

"CDR observa cu ingrijorare ca, in ciuda semnalelor de alarma trase in mod repetat de catre Banca Nationala a Romaniei, Comisia Europeana, mediul privat sau de comunitatea bancara din Romania, pachetul de legi 'dedicat' sectorului financiar-bancar - asa-zisele 'legi anti-camatarie' - isi continua cursul in Parlament, una dintre acestea fiind deja adoptata de Camera Deputatilor (Legea privind protectia consumatorilor impotriva dobanzilor excesive - PL-x nr. 664/2019)", atrage atentia organizatia.Potrivit sursei citate, membrii CDR recunosc atat importanta masurilor de intarire a protectiei oferite consumatorilor, cat si a dezvoltarii economice, sens in care acesti actori importanti ai economiei - consumatorii, dar si sectorul financiar - joaca un rol fundamental in cresterea sanatoasa si sustenabila a economiei. Insa, in opinia lor, aceste deziderate nu pot fi atinse prin proiecte legislative care, daca vor fi adoptate si vor intra in vigoare in forma in care au fost propuse, vor avea un impact negativ semnificativ, chiar contrar fata de scopul declarat de initiator, atat asupra consumatorilor, cat si asupra mediului de afaceri."Asadar, consideram ca este extrem de important sa reamintim ca exista in dezbatere parlamentara - fie foarte aproape de votul final, fie in pronuntarea Curtii Constitutionale a Romaniei sau transmitere in vederea promulgarii - un numar de opt legi sau initiative legislative cu impact major asupra sistemului bancar. Majoritatea acestor proiecte de lege initiate anterior pandemiei COVID-19 se suprapun situatiei acute existente acum in economie si peste legislatia in vigoare sau pe cale de a fi adoptata, privind suspendarea platii ratelor pana la sfarsitul anului.In ceea ce priveste scopul declarat al initiatorului, de a veni in sprijinul consumatorilor, aspectele vizate spre legiferare sunt deja cuprinse in legislatia nationala sau europeana curenta (la nivel european - Directiva 48/2018, Directiva 17/2014, iar la nivel national aceste reglementari sunt deja chiar mai favorabile consumatorilor decat cele de la nivel european - OUG 50/2010, OUG 52/2016)", se arata in comunicat.Organizatia mentioneaza ca, din punctul de vedere al consumatorului de servicii financiar-bancare, adoptarea acestui pachet legislativ ar putea prez