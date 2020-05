Citu afirma ca se va intalni saptamana viitoare cu organizatiile reprezentative din turism."Turismul romanesc merita! In ultimii ani, 1 mai reprezenta inceperea sezonului turistic in Romania. Din pacate, anul acesta, criza generata de COVID-19 a desfiintat aceasta traditie. Cu siguranta, saptamana viitoare voi incerca sa am o intalnire cu organizatiile reprezentative din acest sector al economiei", a scris, vineri, pe Facebook , Florin Citu.Potrivit acestuia, turismul este "sectorul poate cel mai lovit din economie de aceasta criza"."Trebuie sa gasim si alte masuri, pe langa IMM INVEST, plata somajului tehnic si amanarea ratelor la banca, pentru a-i ajuta sa treaca peste aceasta perioada dificila. Impreuna o sa trecem peste aceasta criza si ne vom bucura din nou de concedii in Romania", a mai transmis Citu.Traian Badulescu, consultant in turism, a declarat vineri ca sectorul turistic din Romania are nevoie in aceasta perioada de un sprijin financiar consistent, asa cum s-a procedat in tarile vest europene, precum Spania, Germania, Franta, daca nu dorim sa oferim in totalitate, "pe tava", turismul romanesc altor tari.Premierul Ludovic Orban a anuntat, miercuri, ca in ceea ce priveste sistemul turistic este prematur sa fie facute anunturi si sa fie luate decizii, mentionand ca autoritatile si-ar dori sa existe posibilitatea reala ca oamenii sa isi petreaca concediile in destinatii de vacanta, dar pe de alta parte va depinde de evolutia epidemiologica. ...citeste mai departe despre " Citu anunta ca se va intalni cu organizatiile din turism: Trebuie luate masuri pentru redresarea acestui sector " pe Ziare.com