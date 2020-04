Cine beneficiaza si cum se obtin Certificatele de Situatie de Urgenta

Pentru a beneficia de aceste ajutoare, este nevoie insa de un certificat de situatie de urgenta, eliberat de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri.Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri ofera joi raspunsul la niste intrebari legate de obtinerea un astfel de CSU, care inca nu este totusi posibila.Vezi de ce: Firmele nu pot cere amanarea platii la utilitati sau chirie. Nu e gata certificatul de situatie de urgenta, de care au nevoie1. Cum pot beneficiarii programelor nationale sa suspende obligatiile contractuale pe perioada starii de urgenta?Obligatiile contractuale pot fi suspendate pe perioada starii de urgenta, de catre beneficiarii programelor nationale care au inchis sau redus activitatea, la cerere, urmand urmatorii pasi:- transmiterea unei notificari prin e-mail catre Agentia pentru IMM, Atragere Investitii , Promovare Export (AIMMAIPE) cu care a incheiat acordul de finantare cu privire solicitarea de a suspenda clauzele contractuale, fara a astepta raspuns de la institutie.- solicitarea online pe site-ul www.prevenire.gov.ro, in perioada urmatoare, a unuia dintre tipurile de Certificat de Situatie de Urgenta -Tip 1 (albastru) sau Tip 2 (galben), emise de catre MEEMA, conform Ordinului Ministrului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri nr. 791/2020 - certificatul se va prezenta ulterior reprezentilor AIMMAIPE la vizitele de monitorizare sau se va folosi in aceasta perioada in relatiile cu institutiile publice pentru obtinerea, in conditiile legii, de facilitati de creditare, masuri de sprijin, ori in relatiile comerciale: amanarea la plata pentru serviciile de utilitati, invocarea de forta majora.2.Pot beneficia de somaj tehnic daca sunt beneficiar al programelor nationale?Da - Somajul tehnic va fi obtinut in urma depunerii, de catre angajator, prin posta electronica, la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, precum si a municipiului Bucuresti, in raza carora isi au sediul social, o cerere semnata si datata de reprezentantul legal, insotita de o declaratie pe propria raspundere si de lista persoanelor care urmeaza sa beneficieze de aceasta indemnizatie, asumata de reprezentantul legal al angajatorului.Certificatele de Situatie de Urgenta NU mai sunt nece ...citeste mai departe despre " Cine beneficiaza si cum se obtin Certificatele de Situatie de Urgenta " pe Ziare.com